Białoruscy wojskowi wystosowali list z ostrzeżeniem do Łukaszenki. „Pociągnie za sobą ogromne straty ludzkie”

Grupa białoruskich żołnierzy napisała list do Aleksandra Łukaszenki, w którym ostrzegają przed przyłączeniem się ich kraju do napaści na Ukrainę. Zaapelowali, by nie poświęcał ich kraju „w imię imperialnych ambicji Putina”.