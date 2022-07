Szokująca rozmowa Rosjanina z żoną. „Ch**, zrobię to. Po prostu poderżnąłem mu gardło”

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała w sobotę nagranie rozmowy Rosjanina z żoną. Mężczyzna relacjonował jej, co działo się podczas rozmieszczania wojsk najeźdźców na południu. Całą operację nazywał „imprezą”. – Dotarliśmy tam pod mosty. Tam leżeli nasi, cywile i ukropy wojskowe – opowiadał. Słowem „ukrop”, które po ukraińsku oznacza „koper”, pogardliwie określani są Ukraińcy popierający prawowite władze i prozachodnią oraz antyrosyjską politykę. W ten sposób od 2014 roku Rosjanie mówią też o walczących na wschodzie po stronie Ukrainy żołnierzach.

Rosyjski żołnierz do żony: Po prostu poderżnąłem mu gardło

– Przebiegliśmy, by zająć stanowiska. Powiedzieli nam, żeby dobijać ich po drodze. No i myślę sobie – K****, spróbować poderżnąć gardło? Ch**, zrobię to. Jeden kolega też tam... Chu**** mi się zrobiło – opowiadał o swoich „rozterkach” Rosjanin. Po krótkiej chwili zdecydował, że zamorduje swoją ofiarę w ten sposób. – Nie męczyłem go. Po prostu poderżnąłem mu gardło. No kiedy jeszcze będę miał okazję podciąć człowiekowi gardło? – opowiadał mężczyzna.

SBU o zbrodni Rosjanina: Jest postępowanie karne

Jego partnerka początkowo była zaskoczona, ale później wybuchła śmiechem. Rosjanin zaczął z kolei prosić, by nikomu o tym nie mówiła. „Teraz jego sekrety pozna cały świat. Sam raszysta i jego okrucieństwa są udokumentowane w odpowiednim postępowaniu karnym” – poinformowała SBU. „Te fakty dobitnie pokazują, jakim nie-ludziom się przeciwstawiamy. Zmusimy ich, by odpowiedzieli za zbrodnie, których się dopuścili” – czytamy w komunikacie.

Pierwsi Rosjanie skazani za zbrodnie wojenne

Przed ukraińskimi sądami odbywają się już pierwsze procesy Rosjan, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne. Wyrok usłyszał m.in. rosyjski żołnierz Wadim Szyszymarin, który został skazany na dożywocie za zabicie cywila. 23 czerwca rozpoczął się z kolei proces w sprawie o zgwałcenie Ukrainki i zamordowanie jej męża.

Czytaj też:

Zidentyfikowano rosyjskich katów, którzy zorganizowali piwnicę śmierci. Listę zmarłych prowadzono na ścianie