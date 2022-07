Sukces Sił Zbrojnych Ukrainy w Dolinie. „Okupanci uciekają się do samookaleczeń”

W najnowszym raporcie z 5 lipca ukraińskie dowództwo poinformowało, że na kierunku wołyńskim i poleskim nadal istnieje duże zagrożenie atakami rakietowymi i lotniczymi z terytorium Białorusi. W rejonie Charkowa wojska rosyjskie zajęły pozycje obronne i starają się utrzymać okupowane granice.

Sukces Ukraińców

„Na kierunku słowiańskim wróg prowadził ostrzał artyleryjski w okolicach Krasnopila, Pierwomajskiego, Nowej Mikołajówki, Bogorodychnego, Adamiwki, Doliny, Mazanki, Dibrivnego, Czepila i Mospanovego. Żołnierze ukraińscy skutecznie odparli atak wroga w kierunku osady Dolina. Okupanci zostali odrzuceni” – poinformowała centrala.

W Donbasie armia rosyjska próbuje przejąć kontrolę nad terytorium obwodu ługańskiego wzdłuż granic administracyjnych. Okupanci odbudowują infrastrukturę transportową na tyłach.

Donieck. Nocne ostrzały Rosjan

W obwodzie donieckim najeźdźcy prowadzą ataki w Nowoługańsku, „częściowo z sukcesem” w kierunku Spirnego i próbują walczyć. - Ostrzał częściej występuje wieczorem i w nocy, kiedy oni (rosyjscy żołnierze – red.) wystarczająco się wyśpią -powiedział żołnierz SZU.

Na kierunku chersońskim głównym zadaniem Rosji było uniemożliwienie postępu wojsk ukraińskich. Według informacji operacyjnych, ukraińskie jednostki lotnicze i rakietowe oraz artyleryjskie aktywnie uderzają w magazyny rosyjskiego wojska i koszary.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie się samookaleczają?

Ukraińskie dowództwo donosi też o niskim morale najeźdźców. „Rosyjscy okupanci są zdemoralizowani i szukają możliwości odnoszenia drobnych obrażeń. Uciekają się do samookaleczeń i różnych symulacji złego stanu zdrowia. Tylko po to, by żywym wrócić do Federacji Rosyjskiej” – czytamy. Nie jest możliwe samodzielne zweryfikowanie tych informacji.

