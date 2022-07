Polska zbiera na Bayraktara dla Ukrainy. Wzruszające nagranie dziecka z Odessy

Ukraiński dziennikarz, korespondent największej telewizji ukraińskiej 1+1, zastępca redaktora naczelnego portalu ukraińsko- i rosyjskojęzycznego „Nowaja Polsza” Żenia Klimakin wstawił w relację na Instagramie nagranie dziecka z Ukrainy, które prosi Polaków o pomoc w zbiórce pieniędzy na Bayraktara.

Chłopczyk o imieniu Lew ma 8 lat i już wie, jak wygląda wojna. Dziecko swoim nagraniu opowiada o tym, skąd pochodzi. Lew mówi, że chciałby, aby ludzie i zwierzęta byli żywi i zdrowi.

Rosjanie przyszli do nas do Ukrainy i zabijają ludzi i zwierzęta. Bayraktar, na który zbieracie w Polsce pieniądze, może ich zatrzymać – mówi w nagraniu Lew, który mieszka w Odessie.

Polska zbiórka na Bayraktara postępuje w zawrotnym tempie

Zbiórkę na Bayraktara dla Ukrainy założył publicysta Sławomir Sierakowski. Jak sam przyznaje, suma, w którą celuje, jest ambitna, ale w żadnym przypadku nie powinno być porażki. „Dorzucajcie się, szerujcie, propagujcie. Musi się udać!” – zaapelował na swoim facebookowym profilu dziennikarz.

Od 30 czerwca Polakom udało się zebrać już ponad 5,7 mln zł. Pieniądze wpłaciło już ponad 53,4 tysiąca osób, a ponad 65 tysięcy osób udostępniło zbiórkę na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Ukraińcy reagują na polską zbiórkę

Do zbiórki odniosły się również Rada Najwyższa Ukrainy, a także Ministerstwo Obrony Ukrainy.

„Więcej Bayraktarów dla Ukrainy! Nasi polscy przyjaciele nie pozostają w tyle i dołączyli do zbiórki organizowanej przez Sławomira Sierakowskiego, aby kupić drona dla ukraińskiej armii. Dziękujemy drodzy Polacy! Za wolność naszą i waszą” – napisało ministerstwo na Twitterze.

Bayraktar – symbol wiary w zwycięstwo Ukrainy



Bayraktar TB2 to uderzeniowe drony klasy MALE (medium altitude, long endurance, czyli średni pułap, długi czas pracy) produkcji tureckiej. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

Ukraińcy bardzo chwalą drony, które okazały się skuteczne w walce z rosyjskim agresorem. Już w początkach wojny Ukraińcy nagrali piosenkę na cześć Bayraktara.

