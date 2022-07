Uwaga! TVN: Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. „Zamknęli ludzi w piwnicy śmierci we wsi Jahidne”

Bucza, Irpień, Mariupol to miasta symbole rosyjskiego okrucieństwa. – Byłam świadkiem, kiedy te wyrzutki społeczne strzelały z okien do ludzi, podczas gdy ludzie szli po wodę, dlatego że w budynkach nie było już wody – opowiada jeden ze świadków wydarzeń na Ukrainie.

Pracownicy Instytutu Pileckiego w Warszawie, zaledwie kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie, zaczęli dokumentować wszelkie relacje od osób, które były świadkami morderstw, tortur czy gwałtów rosyjskich żołnierzy. Szacuje się, że z ręki rosyjskich agresorów w samym Mariupolu zginęło ponad 20 tysięcy osób, w większości cywile. – Reprezentujemy centrum dokumentowania zbrodni wojennych w Ukrainie. Naszym celem jest zebranie świadectw ludzi, którzy ucierpieli wskutek tych zbrodni albo byli ich bezpośrednimi świadkami – mówi Kateryna Sukhomlynova.

– Zasadą wojny jest to, że mogą się w niej dziać rzeczy spoza granic naszej wyobraźni i trzeba być na to gotowym. Ta wojna ma wyjątkowy charakter, bo po raz pierwszy świat może przekonać się o rosyjskich zbrodniach wojennych. Mamy smartfony, telefony, satelity. Tego Rosjanie nie przewidzieli, że ten obieg informacji będzie tak szybki i dowiemy się dużo na temat ich okrucieństw. To nie znaczy jednak, że wiemy wszystko. Choćby liczba ofiar zapewne jest dużo większa niż oficjalne dane – mówi prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego w Warszawie.

Piwnica śmierci

Ataki rakietowe w budynki cywilne uznawane są za zbrodnię wojenną. Mimo to od początku wojny bombardowane są ukraińskie mieszkania, szpitale, szkoły czy dworce kolejowe. Rosjanie nie mają też oporów, żeby torturować ukraińskich cywilów, czy strzelać im w plecy. – Usłyszeliśmy huk i zobaczyliśmy kolumnę czołgów. Obok szli żołnierze. Zobaczyłam, że tam chodzi jakiś chłopiec. On nie krzyczał, nie machał, po prostu chodził tam i z powrotem. W tym samochodzie było troje dzieci, dwoje zginęło na miejscu – jedno miało kule w głowie – relacjonuje świadek wydarzeń.

Zidentyfikowani rosyjscy żołnierze przez blisko miesiąc więzili w ciasnej i dusznej piwnicy kilkuset mieszkańców ukraińskiej wioski Jahidne. Jedenaście osób zmarło z głodu i udusiło się, kolejnych kilkanaście zostało rozstrzelanych. Ukraińska prokuratura prowadzi ponad szesnaście tysięcy śledztw, związanych ze zbrodniami wojennymi, o które podejrzewa się rosyjskich żołnierzy, wielu z nich już udało się aresztować. – Prokurator generalna Ukrainy poinformowała, że zidentyfikowano 9 rosyjskich katów, którzy zamknęli ludzi w piwnicy śmierci we wsi Jahidne – mówi Katarzyna Górniak, reporterka Faktów TVN.

Taka skala morderstw wojennych nie była znana w Europie, od czasów wojen w byłej Jugosławii. Dlatego nie bez powodu, zbrodnie na Ukrainie określa się mianem drugiej Srebrenicy. Jednym z odpowiedzialnych za te zbrodnie był Radislav Krstić. Nie uniknął kary – do dziś przebywa w polskim więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim.