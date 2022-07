Przejmujące nagranie z ukraińską sanitariuszką na linii frontu. „Ten pocisk minął nas, wylądował dalej”

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował w mediach społecznościowych przejmujący filmik. Przedstawia on młodą, ukraińską sanitariuszkę, która przebywa w okopie gdzieś na linii frontu.

Tuż przed publikacją artykułu, wpis z nagraniem został jednak usunięty przez Heraszczenkę.

„Jest przerażająco i brudno”

Jak wynika z opisu, trwający niecałą minutę filmik został nagrany w momencie, gdy Rosjanie przeprowadzają atak przy użyciu moździerzy. Pociski przelatują w pobliżu miejsca, gdzie leży przywarta do ziemi kobieta.

– Nasz skrawek lasu nie spłonie, jeszcze nie teraz. To była haubica kalibru 152 mm... 152 mm – czy możesz to sobie wyobrazić, albo coś w tym rodzaju? Ten pocisk minął nas, wylądował dalej. To wszystko jest trochę inne, niż sobie wyobrażałam. Jest przerażająco i brudno – relacjonuje sanitariuszka, patrząc do kamery, umieszczonej zapewne w telefonie komórkowym.

„Czasy naszej młodości powinny być wypełnione..”.

Geraszczenko nie krył swojej frustracji piekłem, zgotowanym młodym Ukraińcom przez rosyjskich najeźdźców.

„Młoda sanitariuszka oczekuje ataku artyleryjskiego w jednym z najgorętszych obszarów frontu. Czasy naszej młodości powinny być wypełnione miłością, studencką zabawą, podróżami... Ale nie tym, nie wojną!” – napisał ukraiński polityk.

Dostawy sprzętu z Zachodu zmieniają układ sił

Niestety, zachodni urzędnicy cytowani przez brytyjskie media przyznali, że Rosja poczyniła w ostatnich dniach „rzeczywiste postępy” w Donbasie.

Z drugiej strony wskazują na coraz większą różnicę operacyjną na korzyść Ukrainy, dzięki zachodnim systemom broni dalekiego zasięgu.

