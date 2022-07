Erdoğan zatelefonował do Putina. Co było przedmiotem rozmowy?

Władze w Kijowie wielokrotnie informowały światową opinię publiczną, że Rosjanie kradną zboże z terytoriów okupowanych. Niestety, to niejedyny problem ukraińskiego rolnictwa. Okupanci zablokowali ukraińskie porty, co doprowadziło do załamania eksportu zbóż znad Dniepru.

Blokada grozi głodem w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wszystko wskazuje na to, że okupanci chcą zdusić ukraińską gospodarkę i w ten sposób zmusić władze Ukrainy do „negocjacji”, czyli sprawić, by uległy przynajmniej niektórym żądaniom. Zapewne liczą na to, że presję w tej kwestii będą wywierać także inne kraje.

Dlaczego? Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów zbóż, przede wszystkim pszenicy, kukurydzy i jęczmienia. Jeśli eksport nie zostanie odblokowany, mieszkańcom wielu krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie grozi klęska głodu. Na przykład w Egipcie aż 80 proc. zbóż pochodziło właśnie znad Dniepru.

ONZ apeluje o utworzenie korytarzy na Morzu Czarnym

W poniedziałek, 11 lipca, prezydent Turcji Recep Erdoğan odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Zaapelował w niej o utworzenie bezpiecznego korytarza przez Morze Czarne w celu eksportowania ukraińskiego zboża.

Erdoğan podkreślił, że o utworzenie korytarza prosi również Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak informują władze Turcji, Erdoğan powtórzył w rozmowie ze swoim ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, że „konflikt między Rosją a Ukrainą powinien zostać zakończony trwałym i sprawiedliwym pokojem”, wypracowanym „w drodze negocjacji”. Dodał, że jest gotowy przyjąć na siebie rolę pośrednika w negocjacjach.

„Doceniamy wsparcie Turcji”

Turecki prezydent zatelefonował również do Wołodymyra Zełenskiego, aby poinformować go o pertraktacjach z Putinem.

„Odbyłem rozmowę z tureckim prezydentem Erdoğanem. Podziękowałem za kondolencje z powodu nowych cywilnych ofiar rosyjskiej agresji. Doceniamy wsparcie Turcji. Omówiłem znaczenie odblokowania portów Ukrainy i wznowienia eksportu zboża. Musimy również uniemożliwić Rosji odbieranie naszego ziarna” – skomentował Zełenski na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Wołodymyr Zełenski złożył projekt ustawy dotyczący Polaków. Andrzej Duda: Niech to będzie dla nas szczególnym znakiem