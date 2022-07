Specjalne przesłanie Zełenskiego dla Polaków. Nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemców

Wołodymyr Zełenski przygotował wyjątkowe nagranie dla Polaków. Prezydent Ukrainy nawiązał do projektu ustawy, który skierował do Rady Najwyższej. Ma on nadać specjalny status obywatelom Polski na Ukrainie. – Proponuję dać naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu w Ukrainie przez 18 miesięcy, prawo do pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, nauki na naszych uczelniach, korzystania z usług medycznych – podkreślił ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy ciepło o Polakach

Zdaniem prezydenta Ukrainy obecnie jego kraj osiągnął w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko biorąc pod uwagę dziesięciolecia, ale życie wielu pokoleń naszych narodów. – Musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach i w oparciu o zrozumienie, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem, w braterstwie – ocenił Wołodymyr Zełenski.

W dalszej części nagrania przywódca Ukrainy poinformował, że nadał Przemyślowi honorowy tytuł Miasta-Ratownika za wyjątkowy wkład zarówno władz miasta, jak i mieszkańców w pomoc Ukraińcom, którzy uciekali przed wojną. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Wołodymyr Zełenski nie potępił rzezi wołyńskiej.

facebook

Wołodmyr Zełenski skrytykował Niemców

Wołodmyr Zełenski nie szczędził także gorzkich słów pod adresem Niemców. Polityk stwierdził, że decyzja o odesłaniu do Niemiec, serwisowanej w Kanadzie turbiny do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1, mimo obowiązujących sankcji wobec Rosji, była błędna. W związku ze sprawą do ukraińskiego MSZ wezwano ambasadora Kanady.

– Takie odstępstwo od sankcji jest niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla wszystkich krajów demokratycznego świata. Jeśli terrorystyczne państwo może korzystać z takiego wyjątku, to na jakie wyjątki będzie mogło liczyć jutro lub pojutrze? – pytał ukraiński przywódca.

Czytaj też:

„Drodzy polscy przyjaciele…”. Odwołany ambasador Ukrainy w Berlinie znów wzbudza kontrowersje