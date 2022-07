Weszli na teren wroga i odbili pięć osób. Brawurowa akcja Ukraińców

W akcję uwolnienia jeńców z rąk Rosjan zaangażowany był ukraiński wywiad wojskowy. Nie ujawniono, jak dokładnie przebiegała operacja. Wiadomo jedynie, że uwolniony został żołnierz, były policjant i trzech cywilów. Jeden z mężczyzn był poważnie ranny. „Cała piątka znajduje się obecnie pod opieką władz ukraińskich i przechodzi odpowiednie leczenie” – poinformowano.

Ukraina chce odzyskać Chersoń

Tymczasowo okupowany przez Rosjan obwód chersoński znalazł się na ustach całego świata po poniedziałkowej zapowiedzi ministra obrony Ukrainy. Ołeksij Reznikow w rozmowie z „The Times” mówił o zamiarach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który chce odbić z rąk Rosjan okupowane terytoria. Jednym z nich jest właśnie obwód chersoński. Ukraińcy chcą zgromadzić milion żołnierzy, wyposażyć ich w broń pozyskaną z Zachodu, a następnie rozpocząć odbijanie południa kraju.

Przygotowania do odsieczy

W niedzielę w Chersoniu zaatakowana została jednostka wojskowa okupantów. W związku z planowaną przez Ukraińców kontrofensywą mieszkańcy obwodu chersońskiego zostali wezwani do pilnej ewakuacji. – Ci, którzy nie mają możliwości wyjazdu, powinni przygotować schronienie i zapas niezbędnych produktów i rzeczy – oświadczył Jurij Sobolewski, pierwszy wiceprzewodniczący Rady Obwodowej Chersonia.

– Wiem, że to bardzo trudne i nie każdy ma taką możliwość, ale musicie to zrobić. Ci, którzy w żaden sposób nie mogą tego zrobić, muszą przygotować się na to, że znów będzie potrzebne schronienie, trzeba przygotować zapas wody, pewną dostawę żywności, aby przetrwać napór naszych wojsk – ostrzegał Sobolewski.

