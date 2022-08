Szokujące plany Rosjan wobec ruin Azowstalu. „Nakreślono kilka scenariuszy”

Kombinat metalurgiczny „Azowstal” był ostatnim punktem oporu Ukraińców w Mariupolu. Oblężonego przez wiele tygodni obiektu bohatersko bronili żołnierze Pułku „Azow” oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

Dowództwo nie chciało skazać swoich ludzi na pewną śmierć

W drugiej połowie maja, dowództwo wojskowe Ukrainy wydało obrońców rozkaz poddania się. W chwili wydania rozkazu stało się bowiem jasne, że nie ma już żadnych szans do przybycie odsieczy do „Azowstalu”, a kontynuowanie walki oznaczałoby skazanie obrońców na niestety bezcelową śmierć.

Ukraińscy żołnierze zostali zostali wywiezieni przez Rosjan na okupowane tereny w Donbasie. W nocy z czwartku na piątek ok. 50 z nich zginęło w wyniku ataku rakietowego na kolonię karną w miejscowości Ołeniwka w obwodzie donieckim. Ukraińcy zapewniają, że atak został przeprowadzony przez Rosjan.

Powierzchnia „Azowstalu” to aż ok. 11 km kw.

Na skutek rosyjskiego oblężenia, kombinat „Azowstal” został obrócony w ruinę. Jak ustalił ukraiński wywiad wojskowy, Rosjanie snują już plany, w jaki sposób zagospodarować zniszczony obiekt, którego powierzchnia wynosi ok. 11 km kw.

Rosyjskie Ministerstwo budownictwa, mieszkalnictwa i usług komunalnych opracował dokument o nazwie „Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mariupol”, którego jeden z rozdziałów został poświęcony terenom kombinatu.

„Zapełnienie podziemnej części fabryki śmieciami”

Najprawdopodobniej zostaną one przekształcone m.in. w park. Natomiast rozciągające się pod „Azowstalem” tunele i schrony, w których bronili się żołnierze ukraińscy, mają zostać zasypane śmieciami.

„Nakreślono kilka scenariuszy. Wśród nich jest m.in. zapełnienie podziemnej części fabryki śmieciami, [a na powierzchni – red.] stworzenie parku i użytków rolnych. Inny wariant przewiduje powstanie parku oraz terenów turystycznych i rekreacyjnych. Na realizację całego projektu, w zależności od przyjętej koncepcji, [Rosjanie – red.] chcą poświęcić od 8 do 42 lat. Koszt to ponad 60 mld rubli [tj. ponad 4,6 mld zł – red.]” – przekazał na Facebooku ukraiński wywiad wojskowy.

Liczba ludności Mariupola spadła o blisko 70 proc.

W przechwyconym dokumencie napisano również, że Rosjanie mają zamiar „przeprowadzić pełną integrację Mariupola z Doniecką Republiką Ludową, z perspektywą włączenia [jej – red.] w skład Rosji”. Ponadto, zakładają oni, że liczba ludności miasta wzrośnie do 200 tys. do 2025 r.

Mariupol liczył przed napaścią Rosji na Ukrainę ok. 400 tys. mieszkańców. Obecnie, zrujnowane w 90 proc. miasto zamieszkuje ok. 120-130 tys. osób, z czego 70 tys. stanowią osoby w podeszłym wieku.

Według dotychczasowych szacunków władz Ukrainy, podczas oblężenia Mariupola śmierć poniosło ok. 22 tys. cywilów. Nieoficjalnie, liczba ofiar mogła wynieść nawet ok. 50 tys.

Wzmaga się fala ucieczek z Mariupola

Jak poinformował w ubiegły wtorek Petro Andriuszczenko, lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola, z miasta każdego dnia ewakuuje się ok. 50-100 osób. Wyjazdy nasiliły się w wyniku działań samozwańczych władz lokalnych, w których nie brakuje ludzi z przestępczego półświatka.

Andriuszczenko alarmował, że mają oni m.in. wymuszać haracze na przedsiębiorcach. Ponadto, jesienią ma zostać przeprowadzony pobór do rosyjskiej armii, a wcieleni do niej zostaną skierowani do walk z Ukraińcami.

