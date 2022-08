Niemcy „nie chcą poświęcać standardu życia dla Ukrainy”? Padły zaskakujące słowa

Przedstawiciele okręgowego związku rzemieślniczego w Halle-Saalekreis w Saksonii-Anhalt uznali, że wojna w Ukrainie odbija się niekorzystnie na niemieckiej gospodarce i wpływa negatywnie na standard życia Niemców. W związku z tym wystosowali list otwarty, w którym zaapelowali do Olafa Scholza o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakończenia wojny. Domagają się także zakończenia nakładania sankcji na Rosję. Rzemieślnicy tłumaczą, że na podstawie rozmów z klientami wyciągnęli wniosek, że zdecydowana większość nie jest skłonna poświęcić swojego ciężko wypracowanego standardu życia dla Ukrainy. „To nie jest nasza wojna” - podkreślili.

Wojna w Ukrainie. Niemcy powinny się wycofać z sankcji na Rosję?

W dalszej części listu zaznaczono, że „wzrost cen w Niemczech w ostatnich miesiącach jest tak duży, że wkrótce wielu obywateli będzie miało problem z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb”. Rzemieślnicy nakreślili czarny scenariusz, który zakłada, że korzystanie z ich usług stanie się nieosiągalne dla sporej części niemieckiego społeczeństwa, co doprowadzi do zwolnień i zamknięcia wielu zakładów pracy. „Czy chce pan być kanclerzem, który doprowadził Niemcy do ruiny? Czy naprawdę chce pan poświęcić swój kraj dla Ukrainy?” - zapytali sygnatariusze listu.

Rzemieślnicy domagają się od Olafa Scholza podjęcia natychmiastowych działań, które miałyby zniwelować skutki wojny w Ukrainie. W ich opinii Niemcy nie tylko nie powinny się zgadzać na nakładanie kolejnych sankcji na Rosję, ale również powinny się wycofać z tych, które zostały już wprowadzone. Jak czytamy w liście, kanclerz Niemiec powinien również rozpocząć negocjacje dyplomatyczne, których efektem byłoby jak najszybsze zakończenie wojny. „Wszystkie podejmowane przez pana decyzje polityczne muszą być analizowane pod kątem skutków dla narodu niemieckiego. Taką przysięgę złożył pan na początku kadencji” - zaznaczyli autorzy listu.

Czytaj też:

Niemcy zbywają Ukrainę ws. dostaw broni. „Prośby zawsze były wysłuchiwane i zapisywane, ale...”