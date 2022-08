Amerykańscy analitycy wskazali przyczynę pata w Donbasie. Z tym nie radzą sobie Rosjanie

Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War (pol. Instytut studiów nad wojną), rosyjska ofensywa w Donbasie praktycznie utknęła w miejscu.

„Konsekwentnie nie wykorzystywali taktycznych zwycięstw”

Ze strategicznego punktu widzenia sytuacja jest tym bardziej zastanawiająca, że Rosjanie odnieśli niedawno sukcesy w rejonach miejscowości Bachmut oraz Awdijiwka.

Zdaniem amerykańskich analityków, nie jest to sytuacja przejściowa, lecz przykład znacznie szerszego problemu w armii okupanta. Rosyjskie dowództwo nie potrafi przekuwać sukcesów taktycznych w operacyjne, co ma druzgocące skutki dla nacierających w głąb Ukrainy żołnierzy.

„Rosjanie zupełnie nie radzą sobie z przełożeniem sukcesów taktycznych w operacyjne. Konsekwentnie nie wykorzystywali taktycznych zwycięstw do manewrowania na ukraińskich tyłach. W efekcie nieustannie dają Ukraińcom czas na wycofanie się i ponowne ustanowienie pozycji obronnych, przeciwko którym Rosjanie muszą następnie przeprowadzić nowe, celowe ataki” – czytamy w raporcie ISW.

„Nie mają raczej sił, by kontynuować zdobycze terytorialne”

Analitycy dodają, że nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec gwałtownej zmianie na korzyść Rosjan. Najeźdźcom zaczyna po prostu brakować ludzi i sprzętu.

„Rosjanie nie mają raczej sił, by kontynuować zdobycze terytorialne w Donbasie w okolicy Bachmutu (...) Taki stan rzeczy wyjaśnia niezwykle powolne tempo rosyjskich postępów na wschodzie i wyraźnie sugeruje, że w najbliższych miesiącach Rosjanie nie będą w stanie zająć znacznie większego pola, chyba że sytuacja rozwinie się w nieprzewidziany sposób” – dodają.

