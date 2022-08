Niepokojący ruch Rosji przy granicy z Ukrainą. Najeźdźcy szykują się do ofensywy?

Informację o ruchu Rosjan podał na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z jego informacji wynika, że w dniach 22-25 sierpnia częściowo zamkniętą przestrzeń powietrzną nad obwodami woroneskim, biełgorodzkim i lipieckim. Dwa pierwsze z wymienionych obwodów bezpośrednio graniczą Ukrainą. Natomiast obwód lipiecki sąsiaduje z obwodem woroneskim.

Wzmożenie ataków w okolicy 24 sierpnia?

Ukraińcy zwracają uwagę, że wstrzymaniu ruchu lotniczego towarzyszą „rotacje poszczególnych oddziałów w rejonach przygranicznych obwodów briańskiego i kurskiego”. One również znajdują się w sąsiedztwie ukraińsko-rosyjskiej granicy.

Ukraińskie służby wywiadowcze ostrzegają, że najprawdopodobniej Rosjanie przygotowują się do zintensyfikowania ataków na swojego zachodniego sąsiada. Ich data wydaje się nieprzypadkowa. W środę, 24 sierpnia, przypada bowiem Dzień Niepodległości Ukrainy.

Ukraińcy odparli ataki okupantów w Donbasie

Ponadto, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zrelacjonował bieżącą sytuację na froncie. Rosjanom częściowo powiódł się szturm na osi natarcia Łoziwskij-Pisky w obwodzie charkowskim oraz Wasylky-Błahodatne w obwodzie chersońskim. Ukraińcom udało się odeprzeć natarcia w Donbasie, co zmusiło okupantów do wycofania się.

Jak już wcześniej informowaliśmy, ofensywa w Donbasie utknęła z powodu błędów rosyjskiego dowództwa. Polegają one na nieumiejętności przełożenia sukcesów taktycznych w operacyjne. Tak przynajmniej twierdzą amerykańscy analitycy z think tanku Institute for the Study of War (pol. Instytut studiów nad wojną).

„Konsekwentnie nie wykorzystywali taktycznych zwycięstw do manewrowania na ukraińskich tyłach. W efekcie nieustannie dają Ukraińcom czas na wycofanie się i ponowne ustanowienie pozycji obronnych, przeciwko którym Rosjanie muszą następnie przeprowadzić nowe, celowe ataki” – tłumaczą analitycy z ISW.

