Alarmujące informacje brytyjskiego wywiadu. „Jeśli Rosja ukończy budowę tymczasowego mostu...”

Jak wynika z informacji ukraińskich służb wywiadowczych, w okolicach 24 sierpnia należy spodziewać się zintensyfikowania ataków ze strony Rosji. Okupanci koncentrują w pobliżu linii frontu znaczne siły lotnicze i morskie.

Symboliczna data

Wspomniana data nie jest przypadkowa. Ukraińcy obchodzą wówczas Dzień Niepodległości swojej ojczyzny. To także dzień, w którym minie dokładnie pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej napaści.

– Wzrosło zagrożenie atakami rakietowymi i innymi prowokacjami, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami – ostrzega Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

USA wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Te przewidywania pokrywają się z ustaleniami amerykańskich służb wywiadowczych. W związku z tym, Departament Stanu USA i Ambasada USA w Kijowie wezwały Amerykanów przebywających na Ukrainie do natychmiastowego opuszczenia kraju. Po raz ostatni takie ostrzeżenie zostało wydane w lutym, tuż przed rosyjską inwazją.

– Stany Zjednoczone dysponują danymi wywiadowczymi, z których wynika, że Rosja planuje wkrótce rozpocząć nowe ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i obiekty rządowe – przekazał urzędnik USA, cytowany przez agencję Reutera.

„Ta przeprawa jest kluczowym ogniwem”

Niestety, również brytyjski wywiad dotarł do informacji, które znacznie zwiększają prawdopodobieństwo zmasowanego ataku ze strony Rosji. Okupanci rozpoczęli budowę przeprawy na Dnieprze w sąsiedztwie Chersonia.

„W trakcie weekendu Rosja prawdopodobnie zaczęła ustawiać barki w celu zbudowania sporego mostu pontonowego na rzece Dniepr, tuż obok uszkodzonego drogowego mostu Antonowskiego. Ta przeprawa jest kluczowym ogniwem pomiędzy okupowanym przez Rosję Chersoniem a wschodem [Ukrainy -red.]” – czytamy na Twitterze we wpisie brytyjskiego ministerstwa obrony.

„Zwiększy to przepustowość przeprawy”

Wspomniany most Antonowski został uszkodzony przez siły ukraińskie, by uniemożliwić okupantom przerzucanie sił na drugą stronę Dniepru i tym samym uderzenie w kierunku obwodu mikołajowskiego. Powstanie mostu pontonowego praktycznie przekreśliłoby to osiągnięcie.

„Od kilku tygodni siły rosyjskie i miejscowa ludność cywilna korzystają z przeprawy promowej na Dnieprze. Jeśli Rosja ukończy budowę tymczasowego mostu, prawie na pewno zwiększy to przepustowość przeprawy, w porównaniu z promem” – uzupełnia brytyjski resort.

