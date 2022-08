Fala dymisji w rosyjskiej armii za brak postępów w Ukrainie? „Zwolnili co najmniej sześciu generałów”

Eksperci zwracają uwagę, że od kilku tygodni Rosjanie nie poczynili na froncie żadnych znaczących postępów. Nie udało im się ani zdobyć większych terenów, ani uchwycić żadnego przyczółku.

„Nie wykorzystywali taktycznych zwycięstw”

Jak już wcześniej informowaliśmy, zdaniem amerykańskich analityków z think tanku Institute for the Study of War (pol. Instytut studiów nad wojną) rosyjska ofensywa utknęła z powodu fatalnego dowodzenia.

„Rosjanie zupełnie nie radzą sobie z przełożeniem sukcesów taktycznych w operacyjne. Konsekwentnie nie wykorzystywali taktycznych zwycięstw do manewrowania na ukraińskich tyłach. W efekcie nieustannie dają Ukraińcom czas na wycofanie się i ponowne ustanowienie pozycji obronnych, przeciwko którym Rosjanie muszą następnie przeprowadzić nowe, celowe ataki” – czytamy w raporcie ISW z 22 sierpnia.

„Aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej”

Z kolei w środę, 24 sierpnia, minister obrony Rosji stwierdził, że ofensywa na Ukrainie celowo została wyhamowana. Jednak wskazany przez niego powód trudno brać na poważnie.

– Robi się wszystko, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. Oczywiście to spowalnia tempo ofensywy, ale robimy to celowo – oświadczył Szojgu podczas spotkania ministrów obrony Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Uzbekistanie.

„Zwolnili co najmniej sześciu generałów”

W piątek, 26 sierpnia, ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii opublikowało na Twitterze swoje ustalenia wywiadowcze w tej sprawie. Ich treść można streścić krótko – Szojgu kłamał, a jednym z głównych powodów jest po prostu nieudolność rosyjskiej armii.

„To niemal na pewno celowa dezinformacja. Ofensywa Rosji utknęła w martwym punkcie z powodu słabych osiągnięć militarnych Rosji oraz zaciekłego oporu Ukrainy. Siły operujące pod rozkazami Szojgu na Ukrainie wielokrotnie nie dotrzymywały zaplanowanych terminów operacyjnych. Jest wysoce prawdopodobne, że Szojgu i Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów za to, że nie posuwali się wystarczająco szybko” – czytamy w raporcie brytyjskiego MON.

„Gotowość Rosji do wyrządzania dodatkowych szkód”

Podkreślono, że rzekoma troska o życie ukraińskich cywilów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Brytyjczycy ostrzegają, że Rosjanie są gotowi zintensyfikować ataki, których ofiarami padają cywile.

„W dniu, w którym przemawiał Szojgu, rosyjski pocisk balistyczny krótkiego zasięgu”SS-26 Iskander„ uderzył w pociąg w miejscowości Czaplino, zabijając prawdopodobnie co najmniej dwoje dzieci. Wskazuje to na gotowość Rosji do wyrządzania dodatkowych szkód, jeśli ataki rakietowe lub artyleryjskie zapewnią przewagę militarną” – czytamy w dalszej części komunikatu.

twitterCzytaj też:

Władimir Putin miał stracić zaufanie do Szojgu i Gierasimowa. Nowe ustalenia