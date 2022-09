Zełenski apeluje ws. wiz dla Rosjan. „Uważam, że jest to poniżające dla Europy”

W środowy wieczór, 31 sierpnia, prezydent Zełenski opublikował w mediach społecznościowych kolejną odezwę do narodu. W trakcie przemowy odniósł się m.in. do kwestii wiz do strefy Schengen dla obywateli Rosji.

Porozumienie z Pragi nie jest aktem prawnym

Przypomnijmy, że tego samego dnia, po trwającym dwa dni spotkaniu w Pradze szefowie MSZ państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie polityczne, które zakłada zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską a Rosją.

Należy jednak podkreślić, że wspomniane porozumienie nie jest aktem prawnym. Aby zawiesić umowę wizową z Rosją, konieczne jest zatwierdzenie tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie na szczeblu Rady Europejskiej.

„Sprzeczne z tym, w jakim celu Europa w ogóle się zjednoczyła”

Zełenski apelował, aby zniesienie umowy wizowej nastąpiło jak najszybciej. Podkreślił, że „Europa nie może być moralnie głucha”, a większość Rosjan przyjeżdża do państw unijnych nie w celu ucieczki przed reżimem Putina, ale na zakupy czy urlop.

- To poniżające dla Europy, kiedy jest postrzegana tylko jako jeden wielki butik czy restauracja. Europa to przede wszystkim obszar wartości, a nie prymitywnej konsumpcji. Kiedy obywatele państwa, które chce zniszczyć europejskie wartości, wykorzystują Europę w celach rozrywkowych, by zrobić zakupy czy dla urlopu, a sami pracują na wojnę albo po prostu milczą, (...) to jest to całkowicie sprzeczne z tym, w jakim celu Europa w ogóle się zjednoczyła – argumentował prezydent Ukrainy.

facebookCzytaj też:

Prezydent Ukrainy o atomowym szantażu Rosji. Ostrzega przed powtórką katastrofy w Czarnobylu