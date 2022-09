Kupiańsk odbity z rąk Rosjan! Dobre wieści z Iziumu

Sobota przyniosła kolejne informacje o sukcesach ukraińskiej kontrofensywy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannej aktualizacji poinformował o odbiciu z rąk Rosjan ponad 30 miejscowości. „Na niektórych kierunkach jednostki weszły w obronę przeciwnika na głębokość do 50 km. Ponad 30 miejscowości czasowo zajętych przez rosyjskich okupantów w obwodzie charkowskim zostało wyzwolonych lub wziętych pod kontrolę” – napisano. Łącznie Ukraińcy odbili ponad tysiąc kilometrów kwadratowych terytorium. W trakcie walk zniszczono 18 punktów kontrolnych Rosjan i ponad 20 składów z amunicją oraz paliwem.

Kontrofensywa w obwodzie charkowskim. Kupiańsk odbity przez Ukraińców

W sobotę 10 września potwierdziły się też informacje, które od piątku krążyły w mediach społecznościowych. Doradczyni przewodniczącego charkowskiej rady obwodowej Natalia Popowa potwierdziła, że ukraińskie wojsko wyzwoliło miasto Kupiańsk w obwodzie charkowskim. „Kupiańsk to Ukraina. Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy” – napisała. Opublikowała też zdjęcie wojskowych z niebiesko-żółtą flagą przed budynkiem rady miejskiej. Na profilu Sił Zbrojnych Ukrainy pojawiły się z kolei fotografie ukraińskich wojskowych w odzyskanym mieście.

Jak podkreślają ukraińskie media, odbicie Kupiańska było kluczowe w kontekście wyzwolenia Iziumu. Odcięło bowiem logistykę rosyjskich żołnierzy okupujących to drugie miasto.



Wojna w Ukrainie. Dobre wieści z Iziumu

Optymistyczne doniesienia płyną także z Iziumu, choć na razie wyłącznie nieoficjalnie. W sobotę zaczęły się jednak pojawiać doniesienia, że Ukraińcy już wkroczyli do miasta, a Rosjanie praktycznie uciekli. Deputowany Ołeksij Honczarenko napisał na Twitterze, że „ukraińskie siły weszły do Iziumu, strategicznego miasta w obwodzie charkowskim” . „Niewiarygodne. Wiosną Rosjanom zajęło miesiąc podbicie go. Teraz zostało w pół dnia odbite” – napisał polityk. Na razie nie ma potwierdzenia tej informacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

twitter

Kolaboranci uciekają do Rosji