Rosjanie uszkodzili tamę na strategicznej rzece. „Próba zalania Krzywego Rogu”

Rosjanie uderzyli w Krzywy Róg, największe miasto w środkowej Ukrainie, ośmioma pociskami manewrującymi – poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Celem były obiekty infrastruktury wodnej. W wyniku ataku poważnie uszkodzona została tama na rzece Ingulec.

Rosjanie uderzyli w tamę na rzece Ingulec

„To zamach terrorystyczny na naszych ludzi, wobec konkretnego miasta” – skomentował Tymoszenko. Następie przekazał na Telegramie, że przez tamę przecieka 100 metrów sześciennych wody na sekundę. „To znacząca ilość. Poziom wody w rzece Ingulec zmienia się co godzinę” – napisał. Zapewnił też, że poziom wody na ulicach miasta jest stale monitorowany przez służby, ale istnieje ryzyko wystąpienia powodzi. Szef administracji wojskowej miasta Oleksandr Vilkul przekazał, że w związku z tym zarządzono ewakuację mieszkańców zagrożonego terenu. Z kolei „Ukraińska Prawda” podała, że w wyniku ataku w kilku dzielnicach wystąpiły przerwy w dostawie wody.

Z kolei rano szef dniepropietrowskiej administracji regionalnej Walentin Rezniczenko.poinformowął, że udało się obniżyć poziom wody o 13 centymetrów i woda nadal opada. Przekazał też, że podtopionych zostało 112 domów.

Wołodymyr Zełenski: To próba zalania Krzywego Rogu

Zdjęcia zniszczonego obiektu pokazał w swoich mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. „Państwo terrorystyczne nadal prowadzi wojnę z cywilami. Tym razem uderzenie rakietowe w obiekty hydrotechniczne i próba zalania Krzywego Rogu” – napisał prezydent. „Jedyne, co okupanci mogą zrobić, to zasiać panikę, stworzyć sytuację kryzysową i spróbować odebrać ludziom światło, ogrzewanie, wodę i żywność. Czy mogą nas złamać? Absolutnie nie. Czy spotka ich za to odpowiednia odpowiedź i kara? Zdecydowanie tak” – czytamy we wpisie.

Strategiczna rzeka

Rzeka Ingulec ma strategiczne znaczenie. Amerykański Instytut Badań na Wojną (ISW) wskazuje, że siły rosyjskie „prawdopodobnie zaatakowały ukraińską infrastrukturę hydrotechniczną w zachodnim obwodzie dniepropietrowskim, aby zakłócić ukraińskie operacje po drugiej stronie rzeki”. „Siły rosyjskie prawdopodobnie wycelowały w tamę, aby uszkodzić ukraińskie mosty pontonowe w dole rzeki, zwłaszcza w świetle ostatnich doniesień o tym, że wojska ukraińskie próbują rozszerzyć swój przyczółek nad rzeką Ingulec w pobliżu wsi Dawydiw Brid w ramach trwającej kontrofensywy w Chersoniu” – piszą eksperci.

Charków ostrzelany

W ostatnich godzinach Rosjanie uderzyli też w Charkowie. „W nocy Rosjanie ponownie ostrzelali Charków. Nie było ofiar” – poinformował mer miasta Igor Terechow. W środę to miasto odwiedził Zełenski.

