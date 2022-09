Desperacja elitarnej rosyjskiej jednostki. Brytyjski wywiad ujawnia, gdzie szukają żołnierzy

Brytyjski wywiad regularnie informuje o postępach w wojnie w Ukrainie. Piątkowe informacje dotyczyły nietypowego ruchu Grupy Wagnera. Zdaniem Brytyjczyków wagnerowcy szukają nowych członków w więzieniach.

Brytyjski wywiad donosi o desperacji Grupy Wagnera

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że proceder rekrutowania w więzieniach trwa co najmniej od lipca. W zamian za służbę w Ukrainie skazańcy mogą liczyć na skrócenie wyroków. „Powiązana z Kremlem rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera co najmniej od lipca prowadzi kampanię rekrutacyjną rosyjskich skazanych do służby w Ukrainie. Więźniom zaproponowano złagodzenie wyroków oraz korzyści pieniężne” – donosi brytyjski wywiad.

W mediach pojawiło się nawet nagranie, na którym właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn rekrutuje więźniów. Podczas wystąpienia podkreśla on, że poszukiwani są wyłącznie „wojownicy do oddziałów szturmowych”.

twitter

Aby pokryć liczne straty wojenne, Rosjanie mieli również podjąć decyzję o skróceniu szkoleń i studiów podchorążych. „To prawie pewne, że kadeci mogą być wysłani do wsparcia operacji w Ukrainie” – dodano.

W sobotę brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało natomiast, że w najbliższym czasie kluczowe dla Rosjan będzie najprawdopodobniej ustanowienie linii obrony między rzeką Oskoł a miastem Swatowe w obwodzie ługańskim. Ma ono być ważne z dwóch powodów. Po pierwsze wiedzie tamtędy jeden z głównych szlaków zaopatrzeniowych, a po drugie do ataku na Ukrainę doszło pod pretekstem „wyzwalania” przez Rosjan terenów okupowanych przez Ukraińców.

twitter

Ukraińcy o stratach Rosjan

O skali strat Rosjan w wojnie w Ukrainie regularnie informuje Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy. W najnowszym komunikacie opublikowanym w sobotę rano przekazano, że od początku konfliktu, czyli od 24 lutego, zabitych, rannych lub wziętych do niewoli zostało już 54 250 rosyjskich żołnierzy. W ciągu doby liczba ta wzrosła o 200 osób.

Dotkliwe są również straty w wyposażeniu. Rosjanie utracili m.in. 2202 czołgi, 1306 systemów artyleryjskich, 168 systemów przeciwlotniczych, 251 samolotów, czy 216 helikopterów.

facebookCzytaj też:

Amerykanie nie mają wątpliwości. Władimir Putin jest „pod presją”