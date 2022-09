Seria strategicznych błędów Putina. „Wojna i tak jeszcze długo potrwa”

Admirał Sir Antony David Radakin, starszy oficer Royal Navy i szef Sztabu Obrony USA powiedział, że pomimo sukcesów ukraińskiej armii, konflikt prawdopodobnie będzie „trwał jeszcze przez długi czas”. – Putin nie spełnia wszystkich swoich militarnych celów strategicznych. Chciał podporządkować sobie Ukrainę, to się nie stanie – podkreślił.

– Prezydent Rosji chciał przejąć kontrolę nad stolicą Ukrainy, chciał osłabić NATO. NATO jest teraz znacznie silniejsze, dołączyły do nas Finlandia i Szwecja. Chce też przełamać międzynarodową determinację. Cóż, właściwie to ona wzmocniła się w okresie inwazji, a on jest pod presją, jego problemy narastają – wymieniał.

Amerykański dowódca: To strategiczne błędy Putina

– Od samego początku mówiliśmy, że to strategiczne błędy Putina, a błędy strategiczne prowadzą do strategicznych konsekwencji – mówił. Podsumował, że rosyjski prezydent „zawsze miał problem z załogą i sprzętem” . – Widzimy też wspaniałe ukraińskie siły zbrojne, które są odważne, walczą o swój kraj i przyjęły międzynarodowe wsparcie, którego wszyscy udzielamy – dodał.

Jednak wciągu ostatniego tygodnia drony Shahed-136 dostarczone do Rosji przeprowadziły kilka niszczycielskich ataków w regionie Charkowa w Ukrainie – twierdzą ukraińscy dowódcy, których cytuje „The Wall Street Journal”.

– Drony te zostały wcześniej przemalowane na rosyjskie barwy i przemianowane na Geranium 2. Zaczęły pojawiać się nad ukraińskimi pozycjami w północno-wschodnim regionie Charkowa – przekazał pułkownik Rodion Kulagin, dowódca ukraińskiej 92. zmechanizowanej brygady.

