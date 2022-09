W taki sposób Zełenski chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Przedstawił specjalny plan

– Została popełniona zbrodnia przeciwko Ukrainie. Żądamy za nią wymierzenia sprawiedliwej kary. Postawmy sprawę jasno: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada, próbując wymazać suwerenne państwo z mapy świata – powiedział na początku swojego zdalnego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

- Ukraina chce pokoju, Europa chce pokoju, świat chce pokoju. Widzimy, kto jest jedyną stroną, która chce wojny. Jest tylko jeden przedstawiciel państwa należącego do ONZ, który – gdyby mógł przerwać moje wystąpienie – powiedziałby, że cieszy się z tej wojny, z jego wojny. Ale nie dopuścimy to tego, by ten podmiot nad nami zapanował, mimo że jest największym państwem na świecie – dodał polityk.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ma plan jej zakończenia

Prezydent Ukrainy zaprezentował światowym przywódcom pięciopunktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie. W opinii polityka tego typu formuła dla pokoju mogłaby nie tylko doprowadzić do pokoju, ale także zapobiec ewentualnym kolejnym konfliktom zbrojnym w przyszłości. Najważniejszym punktem koncepcji Zełenskiego jest kara za zbrodnię. – Proponujemy utworzenie specjalnego trybunału, którego zadaniem będzie osądzenie Rosji i wyznaczenie odszkodowania dla Ukrainy – tłumaczył.

Ukraiński przywódca zaproponował również, aby odebrać Rosji prawo głosu w ONZ, w tym prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Ponadto, państwa, którym zależy na pokoju powinny zabronić Rosjanom wypoczywać na swoim terytorium. – Wszystkie kraje powinny uznać Rosję za państwo wspierające terroryzm. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie limitu ceny rosyjskiej ropy, żeby nie mogła być wykorzystywana jako broń.

W planie zakończenia wojny znalazły się także kwestie takie jak przywrócenie bezpieczeństwa (w tym również żywnościowego) i integralności terytorialnej, ochrona życia, gwarancje bezpieczeństwa oraz determinacja do samoobrony.

Zełenski nie chce tymczasowego wstrzymania walk

Według Wołodymyra Zełenskiego wysiłki mające na celu tymczasowe wstrzymanie walk są bezcelowe i mogą się obrócić przeciwko Ukrainie, ponieważ Rosja wykorzysta ten czas na przeprowadzenie kolejnej mobilizacji i przygotowanie kolejnych ataków. – Rosjanie oficjalnie udają, że są gotowi do rozmów pokojowych. Oni tak tylko mówią, a jednocześnie ogłaszają mobilizację wojskową i pseudoreferenda w okupowanych terytoriach Ukrainy. Jak możemy pozwolić armii rosyjskiej pozostać na ukraińskiej ziemi, wiedząc że oni wszędzie popełniają masowe morderstwa? – pytał prezydent. – Rosja chce wojny, ale nie będzie w stanie powstrzymać biegu historii – podsumował.

