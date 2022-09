Przyjaciel Putina wraca do Moskwy. Medwedczuk i 55 Rosjan wymienionych za obrońców Azowstalu

„Do Ukrainy wraca 215 bohaterów. Wśród nich są policjanci, żołnierze Gwardii Narodowej, funkcjonariusze straży granicznej, celnicy oraz cywile, a także oficerowie i obrońcy Azowstalu” – poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Rosja miała za to przejąć 55 wojskowych oraz Wiktora Medwedczuka, lidera prorosyjskiej frakcji w Radzie Najwyższej.

Służby prasowe MSW i SBU opublikowały zdjęcia z wymiany jeńców. Jak doprecyzowano, uwolniono 118 żołnierzy Gwardii Narodowej, 9 policjantów i 9 funkcjonariuszy straży granicznej. Wśród zwolnionych jest także 10 cudzoziemców, którzy walczyli za Ukrainę i którym grożono śmiercią.

Zełenski: Przeżyli zamach terrorystyczny. Teraz wracają do domu

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że wśród uwolnionych są osoby, które przeżyły „zamach terrorystyczny w Ołeniwce”, gdzie w lipcu doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, a ponad 70 zostało rannych.

Z kolei szef SBU podkreślił, że pomimo trudnych negocjacji udało się dojść do porozumienia. Przypomniał, że od początku rosyjskiej inwazji doszło łącznie do 20 takich wymian, co skutkowało odzyskaniem 802 więźniów.

Wśród uwolnionych na życzenie strony rosyjskiej uwagę zwraca postać Wiktora Medwedczuka. O jego zatrzymaniu informowano 12 kwietnia. To ukraiński oligarcha, który od wielu lat wspiera Władimira Putina. Relacja z prezydentem Rosji jest na tyle zażyła, że Ukrainiec został nawet ojcem chrzestnym jego córki Dariny. Żona zatrzymanego oligarchy domagała się jego uwolnienia. O interwencję prosiła wówczas prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana oraz ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Dzień po jego zatrzymaniu sąd zdecydował o zajęciu majątku Medwedczuka, m.in. 32 mieszkań, 23 domów, jachtu, 26 luksusowych samochodów, a także 30 działek.

„Medwedczuk to nie tylko ojciec chrzestny Putina, ale zdrajca państwa, co zostało przez nas udokumentowane. Jego wina jest zapisana w materiałach zebranych przez SBU. W czasie śledztwa zatrzymaliśmy wielu zdrajców i uzyskaliśmy dużą liczbę ważnych informacji, które wykorzystujemy w działaniach kontrwywiadu. A teraz dzięki wymianie udało nam się wyciągnąć z rosyjskiej niewoli bohaterów, którzy czekają na powrót do domu” - powiedział Wasyl Maluk.

Wymiana jeńców. Obrońcy Azowstalu wracają do Ukrainy

Do pierwszej wymiany jeńców doszło 1 marca. Wtedy oficer rosyjskiej policji wojskowej został wymieniony na pięciu żołnierzy ukraińskiej armii. Niespełna miesiąc później 10 ukraińskich wojskowych wymieniono na 10 rosyjskich żołnierzy, a 11 rosyjskich marynarzy na 19 ukraińskich cywilów pojmanych podczas ataku Rosjan na Wyspę Węży.

Kolejna duża wymiana jeńców miała miejsce z końcem czerwca. Wówczas Rosjanie zwolnili 144 ukraińskich żołnierzy, w tym aż 95 bohaterskich obrońców Azowstalu.

