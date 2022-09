Wyjątkowe wyróżnienie dla Zełenskiego. Prezydent Ukrainy „najbardziej wpływowym Żydem na świecie”

Izraelski dziennik opublikował listę 50 najbardziej wpływowych Żydów na świecie. W zestawieniu zadebiutował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zajął pierwsze miejsce i tym samym wyprzedził Ja’ira Lapida, obecnego premiera Izraela oraz premier Francji Elisabeth Borne. Na dalszych pozycjach uplasowali się ambasador USA w Izraelu Thomas R. Nides, były premier Benjamin Netanjahu, prezes Disney General Entertainment Content Dana Walden, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder oraz sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Wołodymyr Zełenski jak Winston Churchill



Jak czytamy w uzasadnieniu, które pojawiło się na łamach „Jerusalem Post”, „inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że Wołodymr Zełenski znalazł się w centrum uwagi”. „Niemal żaden światowy przywódca nie został poddany takim testom” – dodano. Ukraińskiego prezydenta porównano także do Winstona Churchilla.

„Przywódca Ukrainy zmienił światowy porządek w sposób niespotykany od upadku żelaznej kurtyny pod koniec lat 80. To dzięki jego zasługom udało się doprowadzić do sojuszu prawie całego Zachodu” – napisano. Do zasług Wołodymyra Zełenskiego zaliczono również sankcję nałożone na Rosję oraz fakt, że Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o członkostwo w NATO. „Dzięki wyrafinowanemu wykorzystaniu mediów i dyplomacji skłonił świat do działania w sposób niespotykany od dziesięcioleci” – oceniono.



Żydowskie korzenie Wołodymyra Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski pochodzi z rodziny ukraińskich Żydów. Wielu członków rodziny ukraińskiego prezydenta ze strony ojca zginęło w Holocauście.

„Washington Post” informował, że w 2020 roku w Izraelu, podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, polityk miał opowiedzieć ówczesnemu premierowi poruszające historie. Wołodymyr Zełenski miał przekazać Benjaminowi Netanjahu opowieści o bohaterach, którzy mają na swoim koncie ogromne zasługi. Chodziło o katolickiego księdza i muzułmankę, którzy ocalili dziesiątki żydowskich dzieci.

– Trzech braci, ich rodzice i ich rodziny, padło ofiarą Holocaustu. Wszyscy zostali zastrzeleni przez niemieckich okupantów, którzy najechali Ukrainę. Czwarty brat przeżył. Dwa lata po wojnie miał syna, a następnie wnuka. Po 40 latach ten wnuk został prezydentem i stoi przed panem dzisiaj – mówił do premiera.

W rozmowie z „Times of Israel” przywódca wyjaśniał, że jego pradziadek i trzej bracia jego dziadka walczyli w armii sowieckiej, lecz tylko dziadkowi udało się wrócić z frontu. Babcia polityka zdołała uciec podczas wielkiej ewakuacji Żydów do Kazachstanu.

Izrael nie zapewni broni Ukrainie

Prezydent Ukrainy otrzymał wyróżnienie zaledwie kilka godzin po tym, jak w ostrych słowach skrytykował działania Izraela. Jeszcze w lutym 2022 roku Wołodymyr Zełenski zwrócił się z prośbą o wsparcie bronią. Polityk wspomniał m.in. o izraelskim systemie Żelazna Kopuła, często używanym do przechwytywania rakiet wystrzeliwanych przez bojowników palestyńskich w Gazie. Ostatecznie władze Izarela nie wyraziły zgody na udostępnienia Ukrainie systemów obrony powietrznej.

– Nie wiem, co stało się z Izraelem. Szczerze – jestem w szoku, bo nie rozumiem, dlaczego nie mogli zapewnić nam obrony przeciwrakietowej – mówił ukraiński przywódca. – Rozumiem – są w trudnym położeniu, jeśli chodzi o sytuację z Syrią i Rosją. Moje rozmowy z izraelskimi władzami nie pomogły Ukrainie – dodawał.

