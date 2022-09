Wyciekły tajne instrukcje od administracji Putina. „Nie można dłużej stać z boku”

W ubiegłym tygodniu Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – stwierdził, zakłamując rzeczywistość. Decyzja ta spotkała się ze zróżnicowanymi reakcjami w społeczeństwie. Niektórzy z chęcią planują zasilić rosyjską armię, inni podjęli próby jak najszybszego wydostania się z Rosji.

Tajna instrukcja dla proklemlowskich mediów. „Naród Rosji musi się zjednoczyć"

Niezależny portal Meduza poinformował, że administracja Władimira Putina stworzyła instrukcję, w jaki sposób „powinna” działać rosyjska propaganda. Z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze wspomnianego źródła, wynika, że obecnym zadaniem rosyjskich mediów, które są podporządkowane Kremlowi, powinno być przekonanie Rosjan do następującej idei: „Naród Rosji musi się zjednoczyć przeciwko zagrożeniu ze strony NATO”. Co więcej, zgodnie z kłamliwą narracją, sojusz ma jakoby dążyć do „rozczłonkowania” Rosji.

„Nie można dłużej stać z boku i zrzucać całego ciężaru odpowiedzialności na żołnierzy kontraktowych i ludową milicję Donbasu. Linia frontu ma ponad 1000 kilometrów, a rosyjscy żołnierze i Rosjanie są zabijani przez najemników z NATO i terrorystów z reżimu kijowskiego przy użyciu broni NATO” – można przeczytać w rosyjskiej instrukcji. „Zachód zabronił Kijowowi prowadzenia negocjacji z Rosją. Agencje wywiadowcze NATO gromadzą dane o terytorium Rosji w celu nakazania Ukrainie przeniesienia walk do Rosji” – podano w dalszej części przepełnionego kłamstwami dokumentu.

Według dwóch źródeł bliskich administracji Władimira Putina tego typu zabiegi, w tym stworzenie wspomnianej instrukcji, mają przeciwdziałać negatywnym nastrojom Rosjan, które narosły w związku z zapowiedzią częściowej mobilizacji. Jednocześnie mają „jednoczyć” społeczeństwo przeciwko rzekomemu wrogowi.

