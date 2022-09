Są pierwsze wyniki pseudoreferendów w Ukrainie. Cimoszewicz o „możliwym dramatycznym zwrocie”

Od 23 do 27 września w ukraińskich regionach, które są częściowo okupowane przez Rosjan, zorganizowano pseudoreferenda. Mieszkańcy obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego mieli zadecydować o swojej przyszłości. Zarówno państwa zachodnie, jak i ukraińskie władze zapowiadały, że nie uznają wyników głosowania.



Pseudoreferenda w Ukrainie. Są pierwsze wyniki głosowania



W punktach wyborczych zlokalizowanych w samej Rosji podliczono już wszystkie głosy. Zgodnie z nimi przystąpienie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej do Rosji poparło blisko 100 proc. głosujących. Podobnie przedstawiono wyniki głosowania w sprawie aneksji obwodów zaporoskiego i chersońskiego.



Wojna w Ukrainie. Cimoszewicz o „możliwym dramatycznym zwrocie”

W opinii Włodzimierza Cimoszewicza „organizacja pseudoreferendów przez Rosję może być dramatycznym punktem zwrotnym w wojnie w Ukrainie”. – Są to całkowicie kłamliwe, fałszywe działania mające pozorować demokratyczne podejmowanie decyzji. Już w tej chwili ogłasza się wstępne wyniki z liczenia kilkunastu procent głosów i oczywiście mówią one, że 97-98 procent głosujących ludzi miało się opowiedzieć za przyłączeniem do Rosji – mówił.



– 30 września Władimir Putin podejmie decyzję o inkorporacji tych terenów do Rosji, w piątek zostanie to potwierdzone przez obie izby rosyjskiego parlamentu i Rosja spróbuje odwrócić narrację, inaczej przedstawi sytuację – tłumaczył europoseł.



Zdaniem byłego premiera „od tego momentu Rosja będzie twierdzić, że to nie ona jest agresorem, tylko Ukraina jest agresorem, bo Ukraina atakuje ziemie, terytoria, które należą do Rosji”. – Pamiętajmy, że Rosja chce przyłączyć całe te obwody, nie tylko tę część, którą dzisiaj okupują jej wojska. W związku z tym będzie mogła mieć zastosowanie rosyjska doktryna obronna, przewidująca, że w przypadku ataku na terytorium Rosji mogą być użyte wszelkie środki obronne, w tym także broń nuklearna – wyjaśniał Włodzimierz Cimoszewicz.

