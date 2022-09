Ukraińcy wyzwolili kolejną miejscowość w Donbasie. Opublikowali wymowne nagranie

Na początku września armia ukraińska rozpoczęła kontrofensywę na wschodzie i południu swojego kraju. Największym z dotychczasowych sukcesów jest niemal całkowite wypchnięcie Rosjan z obwodu charkowskiego, w trakcie którego zadano im dotkliwe i upokarzające straty.

Symboliczny gest po wyzwoleniu miejscowości

Armia ukraińska odniosła właśnie kolejny sukces. Z rąk okupanta udało się odbić miejscowość Nowoseliwka w obwodzie donieckim. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym grupa ukraińskich żołnierzy pozuje na tle – najprawdopodobniej – siedziby lokalnych władz.

Pod ich stopami można dostrzec rosyjską flagę, która była wywieszona na zdewastowanym budynku. Pod koniec nagrania, żołnierze przywracają na elewację ukraińską flagę.

– Dzisiaj Siły Zbrojne Ukrainy – 81. brygada wraz z Gwardią Narodową Ukrainy – wyzwoliły osadę Nowoseliwka. Chwała 81. Brygadzie! Chwała Gwardii Narodowej Ukrainy! Chwała żołnierzom, którzy oddali życie za ojczyznę! Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!” – mówi jeden z widocznych na filmiku żołnierzy.

Sytuacja Rosjan w Donbasie pogarsza się

Nowoseliwka znajduje się w pobliżu miejscowości Łyman, w rejonie którego znajdują się znaczne siły armii rosyjskiej. Jak informują amerykańscy analitycy wojskowi z z think tanku Institute for the Study of War (pol. Instytut studiów nad wojną), sytuacja broniących się tam okupantów pogarsza się, a szybkie postępy armii ukraińskiej grożą im odcięciem.

Przypomnijmy, że sukcesy ukraińskiej kontrofensywy wywołały panikę wśród prorosyjskich separatystów z tzw. z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W obawie przed całkowitą porażką, w poniedziałek 19 września separatyści wystosowali apele do Kremla o jak najszybsze przeprowadzenie referendów ws. włączenia ich tworów w granice Rosji.

Trwa liczenie głosów po pseudoreferendach

„Referenda” – które nie miały nic wspólnego z normami prawa międzynarodowego – zostały zorganizowane w dniach 23-27 września. Oprócz wspomnianych republik, pseudoplebiscyty zostały przeprowadzone także w okupowanych częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Jak wynika z opublikowanych dotychczas cząstkowych „wyników”, we wszystkich przypadkach rzekomo ponad 90. proc. głosujących opowiedziało się włączeniem ich terytoriów w granice Rosji.

