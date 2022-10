Zełenski o sukcesach ukraińskiej kontrofensywy. O losach tego miasta zdecydują godziny

Od kilku tygodni ukraińskie wojska prowadzą kontrofensywę, która przynosi pozytywne rezultaty. Z upływem kolejnych dni żołnierzom zaatakowanego przez Rosję kraju udaje się odbijać kolejne terytoria z rąk okupantów. O sukcesach ukraińskiej armii poinformował Wołodymyr Zełenski w przemówieniu, które zostało udostępnione w mediach społecznościowych.

Kolejne sukcesy ukraińskiej kontrofensywy. Wołodymyr Zełenski komentuje

– Osiągamy znaczne wyniki na wschodzie naszego kraju. Jest już wystarczająco dużo publicznych informacji na ten temat. Wszyscy słyszeli, co się dzieje w mieście Łyman w obwodzie donieckim. To są kroki, które wiele dla nas znaczą – powiedział prezydent Ukrainy. Przez kilka ostatnich dni narastały spekulacje dotyczące coraz trudniejszej sytuacji wojsk rosyjskich w okolicach wspomnianego miasta. Pojawiały się doniesienia o zamknięciu okupantów w tzw. kotle. W najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że w ciągu najbliższych 72 godzin siły ukraińskie prawdopodobnie odbiją lub otoczą okupowany przez wojska rosyjskie Łyman.

Wołodymyr Zełenski w czasie swojego przemówienia wspomniał również o pseudoreferendach, za pomocą których Władimir Putin argumentował nielegalne przyłączenie czterech regionów Ukrainy do Rosji. Prezydent Ukrainy ocenił ruch okupantów w jednoznaczny sposób. – Pseudoreferenda to elementy agresji wobec suwerennego państwa i każdy, kto wziął udział w organizacji oraz przyczynił się do przeprowadzenia tej farsy, będzie pociągnięty do odpowiedzialności – oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Rosyjski konsulat spryskany czerwoną farbą. „To efekt końcowy”