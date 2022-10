To będzie decydująca dla Ukrainy bitwa. USA radzą wyzwolić południe, zanim nadejdzie zima

Odbicie Chersonia przez Ukrainę wydaje się być tylko kwestią czasu, podobnie jak całkowite rozbicie wojsk okupacyjnych, odciętych od przepraw przez Dniepr w kierunku Krymu.

Zdaniem Pentagonu, Kijów powinien wykorzystać swój impet na wschodzie, aby odeprzeć siły rosyjskie okupujące strategiczne obszary na południu, które są bramą do Morza Czarnego.

Wojna w Ukrainie. „Zbliża się sezon walk. Ukraińcy zdobyli przewagę"

„Zbliża się sezon walk. Ukraińcy zdobyli przewagę i muszą dalej naciskać na swoje zdobycze” – powiedział cytowany przez „Financial Times” Chris Murphy, demokrata w senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem, długofalowa katastrofa dla Ukrainy polega na tym, że Rosja odcięła jej dostęp do wód od Mariupola do Odessy. „Siłą napędową Ukrainy jest jej dostęp do Odessy, dlatego ważne jest, aby byli w ofensywie, a nie tylko w defensywie na południu” – ocenił.

Podczas gdy Ukraina odniosła sukces w błyskawicznym kontrataku w obwodzie charkowskim i w doprowadzeniu do wycofania się sił rosyjskich z Łymanu w obwodzie donieckim, USA postrzegają wyzwolenie Chersonia jako krytyczny test.

„Financial Times” zwraca uwagę, że ze stanowiskiem Pentagonu zgadza się strona ukraińska. – Z pewnością konieczne jest przyspieszenie wyzwalania okupowanych terytoriów, ponieważ są obawy, że zmiany pogody ograniczą dalsze działania wojskowe w tym regionie – powiedział Ihor Romanenko, były zastępca szefa ukraińskiego Sztabu Generalnego.

Wojna w Ukrainie. USA radzą Ukrainie wyzwolić południe do zimy

– Jeśli nasi sojusznicy pomogą nam dostarczając bardziej nowoczesne uzbrojenie, którego potrzebujemy, sytuacja będzie znacznie łatwiejsza i nie będziemy rozmawiać o czynnikach pogodowych – dodał.

Tymczasem szef regionalnej administracji w Ługańsku poinformował o rozpoczęciu kontrofensywy w regionie. – Rosyjscy okupanci muszą sobie zdawać sprawę z tego, że kontratak jest nieunikniony i są właściwie pokonani – podkreślił Serhij Hajdaj.

Czytaj też:

Kolejna faza kontrofensywy Ukrainy. „Rosyjscy okupanci wiedzą, że są pokonani”