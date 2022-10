Miedwiediew kpi z sankcji. „Nasi niemądrzy oponenci nie rozumieją prostej rzeczy”

W czwartek 6 października Unia Europejska zatwierdziła decyzję o sankcjach wobec 30 osób wspierających Władimira Putina i siedmiu pomiotów prawnych działających w trybach kremlowskiej machiny. Na liście znaleźli się m.in. członkowie „okupacyjnej administracji” Rosji na terenie obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Wcześniej kraje unijne osiągnęły porozumienie ws. ósmego pakietu sankcji gospodarczych. Wprowadzono je w reakcji na pseudoreferenda, które stały się dla Kremla narzędziem do aneksji tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy.

Sankcje na Rosję. Miedwiediew o kręgach piekielnych

Z kolejnych działań wymierzonych w Rosję kpi były premier i prezydent tego kraju, Dmitrij Miedwiediew. We wpisie na Telegramie polityk stwierdził, że UE ma jeszcze „rezerwy” , bo w piekle jest dziewięć kręgów. „Niech nasi wrogowie szaleją dalej” – napisał Miedwiediew, przekonując, że przechodzenie do kolejnych kręgów bez większej szkody dla „grzesznika” jest pustym i drogim przedsięwzięciem.

„Nasi niemądrzy oponenci nie rozumieją prostej rzeczy: Rosja od dawna żyje w restrykcyjnym środowisku i nauczyła się dostosowywać do szybko zmieniających się okoliczności” – napisał Miedwiediew. Ocenił przy tym, że rosyjska gospodarka „wykazuje bardzo przyzwoitą żywotność” . Na dowód zaczął wymieniać spadek inflacji z 17,8 proc. w kwietniu do 13,7 proc. we wrześniu. „Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że do końca roku nie będzie to więcej niż 12 proc” – prognozował. Jak dowodził, jeszcze lepiej ma się PKB. Wszystko to uznał za dowód na nieudaną próbę „rozerwania na strzępy” rosyjskiej gospodarki.

Co jest w ósmym pakiecie sankcji?

Jednym z zasadniczych elementów ósmego już pakietu sankcji są limity cenowe na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich. Zaproponowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej ósmy pakiet sankcji obejmuje także m.in. zakaz eksportu kluczowych technologii wykorzystywanych w wojsku (jak komponenty lotnicze, elektronikę i substancje chemiczne) i zabronienie obywatelom państw Unii Europejskiej zasiadanie w radach nadzorczych rosyjskich spółek.

