Eksplozja na Moście Krymskim. Wiadomo, kim był kierowca ciężarówki

W sobotni poranek (8 października) na Moście Krymskim łączącym Rosję z półwyspem doszło do potężnej eksplozji oraz pożaru. Na razie nie udało się ustalić oficjalnej wersji wydarzeń. Źródło reprezentujące ukraińskie organy ochrony prawa, cytowane przez ukraińską agencję UNIAN podało, że za akcją stoi SBU. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele SBU nie chcieli komentować tych doniesień. Zdaniem doradcy ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolaka wydarzenia na Moście Krymskim to pokłosie konfliktów między rosyjskimi władzami i szefami służb.

Pożar na Moście Krymskim. Co wiadomo o kierowcy ciężarówki?

Strona rosyjska przekazała, że na Moście Krymskim doszło do wybuchu samochodu ciężarowego, który miał spowodować zapalenie się cystern z paliwem, w wyniku czego zniszczona została kolejowa nitka mostu, zawaliły się też odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych.

Rosyjskie media podają nieoficjalnie, że udało się ustalić tożsamość kierowcy ciężarówki. Pojazdem miał kierować 51-letni Mahir Jusubow z Azerbejdżanu. Mężczyzna zginął w wyniku eksplozji. Samochód miał być zarejestrowany na jego siostrzeńca Samira Jusubowa. Azer zamieścił już nagranie w sieci, w którym potwierdził, że ciężarówka była jego własnością. Dodał jednak, że nie miał nic wspólnego z wybuchem i to jego wujek podejmował kluczowe decyzje dotyczące przewozu towarów.

Pożar na Moście Krymskim. Ruch częściowo wznowiony

Siergiej Aksjonow, przedstawiciel rosyjskich władz okupacyjnych na Krymie przekazał, że samochody i autobusy mogą już korzystać z Mostu Krymskiego. Podkreślił, że przed wjazdem na most każdy pojazd jest poddawany drobiazgowej kontroli. Wcześniej Ministerstwo Infrastruktury wystosowało komunikat, w którym poinformowano o wydaniu pozwoleń na ruch pociągów po kolejowej części mostu.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o ataku na Most Krymski

- Słońce świeciło dzisiaj nad większością Ukrainy. Niestety na Krymie było pochmurno, choć momentami było też ciepło. Bez względu na to, jak duże jest zachmurzenie, Ukraińcy wiedzą, co robić. Wiedzą, że nasza przyszłość jest słoneczna. Przyszłość bez okupantów na naszych terenach, również na Krymie - powiedział Wołodymyr Zełenski na najnowszym nagraniu, które trafiło do siecie. - Najlepszą opcją dla okupantów będzie ucieczka, póki mają na to szansę. A jeśli zostaną zmuszeni do pozostania, zawsze mogą oddać się do ukraińskiej niewoli. Żadnej innej opcji nie przewidujemy - dodał prezydent Ukrainy.

Najnowsze nagranie z Mostu Krymskiego. Eksplozja to efekt sporów na szczytach władz?

Rosyjska propaganda w natarciu. Tak powiązano eksplozję na Moście Krymskim z Radosławem Sikorskim