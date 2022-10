Wzrosła liczb ofiar po nocnym ataku na Zaporoże. Szef MSZ Ukrainy zażądał podjęcia pięciu kroków

Rosjanie ostrzelali w nocy Zaporoże. Na obszary mieszkalne spadło ponad 20 rakiet. Liczba ofiar wzrosła co najmniej do 13, a rannych do 60. Poszkodowanych zostało sześcioro dzieci. Ministerstwo Obrony Rosji przyznało się do ataku. Wymowne wpisy z tej okazji zamieścili Wołodymyr Zełenski wraz z żoną Ołeną. Atak potępiło również w komunikacie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak na Zaporoże. Dmytro Kułeba o działaniach Rosji

Oświadczenie po ataku na Zaporoże wydał również szef ukraińskiej dyplomacji. „Obszary te nie mają żadnego celu militarnego. Jedynym celem celowych ataków Rosji było spowodowanie śmierci i zniszczeń wśród ludności cywilnej, sianie terroru i strachu” – informuje na wstępie Dmytro Kułeba. Szef MSZ Ukrainy podkreślił, że takie zachowanie jest zbrodnią wojenną. Rosję nazwał „państwem terrorystycznym”.

Kułeba wezwał społeczność międzynarodową do podjęcia pięciu kroków. Ukraiński minister spraw zagranicznych zażądał, aby biuro prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego pilnie wysłało śledczych i ekspertów do udokumentowania rosyjskich zbrodni i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Kułeba domaga się także od USA uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, a od innych krajów uznania Rosji za państwo terrorystyczne.

Wojna Rosja – Ukraina. Szef ukraińskiego MSZ wzywa kraje do pomocy

Szef dyplomacji Ukrainy domaga się także potępienia Rosji za jej „nieludzkie ataki” i do zwiększenia nacisku na Kreml poprzez nowe, surowe sankcje, które uderzą w rosyjską machinę wojenną. Kułeba wezwał sojuszników, zwłaszcza USA, Wielką Brytanię, Izrael, Niemcy, Norwegię i Francję do pilnego dostarczenia Ukrainie bardziej nowoczesnych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

„Te cztery litery, AD i MD (z j. angielskiego air defense i missile defense – red.), oznaczają dla nas życie. Życie naszych dzieci, które kładą się spać w Zaporożu i innych ukraińskich miastach, nie wiedząc, czy się obudzą. Te systemy mogą ratować życie w Ukrainie już teraz, zamiast stać w magazynach” – brzmi fragment oświadczenia. Na koniec szef MSZ Ukrainy wezwał kraje neutralne wobec Rosji, aby „natychmiast wysłali swoich przedstawicieli do Zaporoża i spędzili noc w dzielnicach mieszkalnych”.

