NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Potężne eksplozje w Kijowie. Kłęby dymu nad miastem

8:13 "Rosja kontynuuje swój terror pociskami samosterującymi. Ponownie zniszczone domy w Zaporożu. Poranne ataki na centrum Kijowa, ludzie, którzy spłonęli w swoich samochodach w drodze do pracy. Seria wybuchów w Dnieprze. Rosja jest państwem terrorystycznym, należy to oficjalnie uznać" – napisał wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow. 8:11 Ukraińskie media informują, że w Kijowie doszło do czterech eksplozji. Wybuchy słyszane były również w Dnieprze i Zaporożu. 7:45 Rosyjskie rakiety uderzyły w centrum Kijowa – poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko 7:30 W poniedziałek rano Rosja ponownie zaatakowała Kijów. Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego w mieście rozległo się kilka eksplozji - informuje agencja Unian