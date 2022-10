Putin zabrał głos ws. ataku na Most Krymski. Twierdzi, że rosyjskie służby zatrzymały sprawców

- Dziś rano, na sugestię ministerstwa obrony i zgodnie z planami rosyjskiego sztabu generalnego, przeprowadzono zmasowany atak z użyciem precyzyjnej broni powietrznej, morskiej i lądowej dalekiego zasięgu na energetykę Ukrainy, dowództwo wojskowe i urządzenia komunikacyjne – poinformował Władimir Putin podczas spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa.

Jak, dodał, jeżeli dojdzie do kolejnych „prób przeprowadzenia zamachów terrorystycznych na naszym terytorium, reakcja Rosji będzie ostra, a jej skala będzie odpowiadać poziomowi za grożenia”. – Nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin: Ukraińskie służby zleciły i przeprowadziły atak terrorystyczny

– Informacje operacyjne wskazują, że eksplozja z 8 października była aktem terrorystycznym mającym na celu zniszczenie krytycznej infrastruktury cywilnej Rosji. Jest oczywiste, że ukraińskie tajne służby zleciły, zorganizowały i przeprowadziły ten atak – przekazał. Odniósł się w ten sposób do wybuchów, jakie miały miejsce na Moście Krymskim.

Prezydent Rosji przekazał także, że „celem ataku stała się infrastruktura przesyłu gazu i próba zniszczenia jednego z odcinków systemu przesyłowego TurkStream”. – Wszystko to potwierdzają obiektywne dane, m.in. zeznania samych zatrzymanych sprawców tych ataków terrorystycznych – mówił Putin.

– Przedstawicielom Rosji nie wolno badać przyczyn wybuchów i skali zniszczeń międzynarodowych systemów przesyłowych gazu przechodzących po dnie Morza Bałtyckiego, ale wszyscy dobrze znamy ostatecznego beneficjenta tej zbrodni – przekonywał.

Czytaj też:

Wybuchy w rosyjskim Biełgorodzie. Odwet za zmasowany ostrzał ukraińskich miast?