Rosja o „zmasowanym ataku” na Ukrainę. „Cel został osiągnięty”

W poniedziałek 10 października Władimir Putin zasugerował, że poranne, zmasowane bombardowane ukraińskich miast było zaplanowaną odpowiedzią na atak na most krymski, który nazwał „zamachem terrorystycznym” i oskarżył o niego ukraińskie służby. Zagroził też ostrą reakcją Rosji, jeśli ponownie dojdzie do podobnego zdarzenia. – Nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości – podkreślił rosyjski przywódca.

Zmasowany atak na Ukrainę. Rosja: Wszystkie obiekty zostały trafione

Komunikat w sprawie porannego bombardowania przekazał też rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony Igor Konaszenkow.

– Dzisiaj rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowany atak z użyciem precyzyjnej broni dalekiego zasięgu na obiekty wojskowego dowodzenia, łączności i systemów energetycznych Ukrainy. Cel uderzenia został osiągnięty. Wszystkie wyznaczone obiekty zostały trafione – przekazał po codziennej odprawie.

W komunikacie nie ma ani słowa, że wiele rosyjskich rakiet spadło na obiekty cywilne, w tym na plac zabaw dla dzieci, muzea i instytucje edukacyjne.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wystrzelili rakiety z rejonu Morza Kaspijskiego

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że w poniedziałek między godziną 6.20 a 11.15 (czasu ukraińskiego) rosyjska armia wystrzeliła w kierunku Ukrainy 83 pociski, z czego 43 zostały strącone przez systemy obrony przeciwrakietowej.

Malar przekazała też, że Rosjanie przeprowadzili ataki m.in. na Kijów, Lwów, Pryłuki, Dnipro, Niżyn, Żytomierz, Charków z rejonu Morza Kaspijskiego i Niżnego Nowogrodu. Celem były obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej jak elektrociepłownie i ciepłownie. Agencja Unian informuje, że Rosjanie wykorzystali też do ataków 17 dronów kamikaze typu Shahed 136, które zostały wypuszczone z terytorium okupowanego Krymu i z Białorusi.

Na poranny ostrzał zareagował prezydent Ukrainy.– Poranek jest trudny. Mamy do czynienia z terrorystami – powiedział Wołodymyr Zelenski na nagraniu z centrum Kijowa. Z kolei ukraińskie ministerstwo obrony zapowiedziało zemstę. „Wróg zostanie ukarany za ból i śmierć, które przyniósł na naszą ziemię! Pomścimy to!” – napisano we wpisie na Facebooku.

