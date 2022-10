NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Furia Rosji po ataku na Most Krymski. Złowieszcze słowa Putina

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 10 października

16:29 Rosyjskie rakiety zniszczyły łącznie ponad sto obiektów w 12 regionach Ukrainy. W niektórych obszarach są przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody. 16:17 W wyniku rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta zginęło 11 osób, a 89 zostało rannych. Te dane udostępniła Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Bilans może wzrosnąć. 16:05 Prezydent Rosji Władimir Putin zabrał głos po serii eksplozji w ukraińskich miastach. Ostrzegł, że w przypadku dalszych ataków, takich jak ten na Moście Krymskim, nastąpi ostra reakcja.



Putin zabrał głos ws. ataku na Most Krymski. Twierdzi, że rosyjskie służby zatrzymały sprawców 15:58 Po rozmowie z szefem dyplomacji UE Dmytro Kułeba dał do zrozumienia, że blok już przygotowuje odpowiedź na ataki, których dopuściła się Federacja Rosyjska. 15:45 Pojawiają się spekulacje, że Niemcy dostarczą Ukrainie system obrony powietrznej IRIS-T „w najbliższych dniach”. 15:30 Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że rosyjskie ataki sygnalizują „głęboką zmianę” w wojnie w Ukrainie.



twitter.com 15:21 Wzrasta liczba ofiar po zmasowanych rosyjskich atakach na ukraińskie miasta. Zginęło co najmniej 11 osób, a kolejne 64 zostały ranne. 15:05 W Dnieprze rosyjski pocisk spadł tuż przed miejskim autobusem. Ukraiński dyplomata Ołeksandr Scherba informuje, że nikomu nic się nie stało. "Cud Dniepra" - napisał.

twitter.com 14:57 Fragment rosyjskiej rakiety, którą odnaleziono pod Kijowem. Ukraińcy informują, że Rosjanie wystrzelili 83 pociski, z których 45 zostało zniszczonych przez siły obrony powietrznej.

twitter.com 14:48 "Od godz. 13:27 (12:37 polskiego czasu) brakowało zasilania w pięciu obwodach: lwowskim, połtawskim, sumskim, charkowskim i tarnopolskim. Na pozostałej części terytorium Ukrainy dostawy energii elektrycznej działają z częściowymi przerwami" - informuje Hromadske. Dlatego Kancelaria Prezydenta wezwała wszystkich Ukraińców do próby ograniczenia zużycia energii elektrycznej od godz. 17 do 22. 14:44 Zmasowany atak Rosjan na ukraińskie miasta. Wołodymyr Zełenski opublikował zdjęcia, na których widać skutki rosyjskiego ostrzału. "Świat po raz kolejny zobaczył prawdziwe oblicze państwa terrorystycznego, które zabija naszych ludzi. Na polu bitwy i w spokojnych miastach" - napisał prezydent Ukrainy.

twitter.com 14:37 Po południu do mieszkańców Kijowa ponownie zwrócił się mer miasta Witalij Kliczko. "W Kijowie rano i w ciągu dnia doszło do trafienia w kilka obszarów. W szczególności w centrum miasta. Szalony agresor uderzył także w kilka obiektów infrastruktury krytycznej stolicy" - powiedział na nagraniu, które opublikował na Telegramie.



Kliczko poinformował również, że w Kijowie zginęło 5 osób, a 51 zostało rannych. Ostrzegał też przed kolejnymi atakami. "Proszę wszystkich, aby nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych" - zaapelował. "Dziękuję wszystkim Kijowianom za zrozumienie i cierpliwość! Wróg chce nas zastraszyć, ale mu się nie uda!" - podsumował. 14:29 Rosyjskie zmasowane ataki na ukraińskie miasta potępił również szef NATO Jens Stoltenberg. Jak poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, Stoltenberg zapewnił, że podwaja wysiłki na rzecz współpracy z sojusznikami w zakresie zapewnienia Ukrainie systemów obrony powietrznej i sprzętu do rozwiązywania problemów związanych z dostawami energii elektrycznej". 14:26 Ataki na ukraińskie miasta i cywilów nie zmienią losów przegrywanej przez Moskwę wojny. Trudno jednak dalej twierdzić, że wyposażenie Ukrainy w systemy obrony przeciwlotniczej, zdolnej zapobiec takim atakom, będzie prowadziło do jakiejkolwiek eskalacji - pisze dziennikarz "Wprost" Jakub Mielnik.

Kijów znów pod ostrzałem. Co z dostawami broni przeciwlotniczej dla Ukrainy? 13:24 "Po atakach rakietowych w Kijowie widać kolejki na stacjach benzynowych i aptekach" - relacjonuje "Ukraińska Prawda". Ukraińskie władze uspokajają jednak, że paliwa nie zabraknie.

twitter.com 13:16 W poniedziałek rano w rosyjskim Biełgorodzie słychać było wybuchy - poinformował Reuters. Rosyjskie dowództwo twierdzi, że miały one związek z niszczeniem amunicji na poligonie.

Wybuchy w rosyjskim Biełgorodzie. Odwet za zmasowany ostrzał ukraińskich miast? 13:05 - Na infrastrukturze energetycznej, wojskowej i komunikacyjnej przeprowadzono ostrzał bronią o wysokiej precyzji. W przypadku kontynuacji działań terrorystycznych na naszym terytorium reakcje będą odpowiadały poziomowi zagrożeń - powiedział Władimir Putin.

twitter.com 12:49 "Koordynowaliśmy kroki z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Będziemy pracować nad konsolidacją wsparcia międzynarodowego, wzmocnieniem zdolności obronnych Ukrainy, odbudową zniszczonych, a także zwiększeniem izolacji Rosji" - przekazał Wołodymyr Zełenski po rozmowie z polskim prezydentem.

twitter.com 12:45 "Do godziny 11:40 (10:40 polskiego czasu - przyp.) Rosjanie wystrzelili 83 rakiety, z czego 43 zostały zestrzelone" - przekazał rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat. Jak dodał, Rosjanie używają pocisków o wysokiej precyzji, m.in. rakiet Iskander i S-300, a także pocisków Kalibr wystrzeliwanych z okrętów na Morzu Czarnym. 12:39 Trwają rozmowy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.

twitter.com 12:35 Aleksandr Łukaszenka oskarżył Ukrainę o chęć przeprowadzenia wraz z grupą państw NATO ataku na Białoruś . Ze względu na „napiętą sytuację” zdecydował o utworzeniu białorusko-rosyjskich oddziałów wojskowych. Samozwańczy prezydent poinformował o tym na naradzie w sprawie bezpieczeństwa Białorusi.



Putin porozumiał się z Łukaszenką. „Zgoda na rozmieszczenie wojsk” 12:23 Co najmniej 10 osób zginęło, a 60 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ostrzale - przekazała rzeczniczka ukraińskiej policji. Jak dodała, oprócz Kijowa trafienia zostały zarejestrowane w 14 regionach na terenie całego kraju. 12:18 Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że na obszarze rejonu obuchowskiego w obwodzie Kijowskim uszkodzeniu uległo ponad 20 budynków mieszkalnych. 12:12 Po doniesieniach o problemach z łącznością komunikat wydała ukraińska Państwowa Służba Specjalnej Łączności i Ochrony Informacji. W komunikacie czytamy, że zmasowany rosyjski atak doprowadził do zakłóceń, a niestabilna praca sieci "wiąże się z uszkodzeniem infrastruktury zarówno operatorów, jak i przedsiębiorstw sektora energetycznego". "Obecnie zarówno operatorzy, jak i przedstawiciele służb ratunkowych, dokładają maksymalnych starań, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie i stabilną komunikację mobilną" - dodano.



"Przerwy w dostępie do mobilnego internetu odnotowano obecnie w obwodach chmielnickim, lwowskim, połtawskim, charkowskim i żytomierskim" - poinformowano w komunikacie. 12:05 Ataki na Kijów. Ukrinform podaje, że podczas porannego ostrzału jeden z rosyjskich pocisków eksplodował 850 metrów od ambasady rumuńskiej. Szef MSZ tego kraju zapewnił, że pracownicy placówki są bezpieczni. Kolejny pocisk trafił w budynek, w którym mieści się konsulat Niemiec. 12:00 Głos zabrał również szef polskiego MSZ. "Dzisiejsze rosyjskie bombardowania ukraińskich miast i ludności cywilnej to akt barbarzyństwa i zbrodnia wojenna. Rosja nie może wygrać tej wojny. Stoimy za wami Ukraino!" - napisał na Twitterze Zbigniew Rau. 11:56 "Wznowiono ruch pociągów na wszystkich liniach stołecznego metra" - informuje mer Kijowa Witalij Kliczko. "Wzywam mieszkańców miasta, aby nie ignorowali powietrznych sygnałów ostrzegawczych i przestrzegali przepisów stanu wojennego! Nie idź dzisiaj do miasta, chyba że jest to absolutnie konieczne" - dodaje na Telegramie. Przypomina również, że stacje metra wciąż funkcjonują jako schrony. 11:49 Nagranie z porannego ostrzału w Dnieprze.

twitter.com 11:43 Jak podaje niezależny kanał informacyjny Nexta, ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie wezwała swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy.

twitter.com 11:38 Pociski wystrzelone z rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii - przekazał mołdawski minister spraw zagranicznych Nicu Popescu. Jak dodał, ambasador Rosji został już wezwany do resortu. 11:21 Rosjanie niszczą obiekty infrastruktury. Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że Rosjanie uszkodzili już 11 obiektów infrastruktury w 8 obwodach w różnych częściach kraju oraz w Kijowie. - Rosyjscy terroryści masowo ostrzeliwują ukraińskie miasta. Infrastruktura cywilna i krytyczna jest atakowana. Jednym z pierwszych celów był plac zabaw dla dzieci, muzea i instytucje edukacyjne - powiedział. Potwierdził również, że w niektórych regionach nie ma prądu. 11:16 – Poranek był ciężki. Mamy do czynienia z terrorystami. Dziesiątki rakiet, irańskie Shahedy – relacjonował prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdził tym samym, że Rosjanie wykorzystali do ataków na ukraińskie miasta irańskie drony.



Jak stwierdził, Rosjanie „mają dwa cele”. Pierwszy z nich to obiekty energetyczne w całym kraju.– Drugim celem są ludzie – wskazał Zełenski. – Specjalnie wybrali taki czas i cele, żeby wyrządzić jak największe szkody – mówił.



Ataki Rosjan na miasta w całej Ukrainie. Zełenski: Mają dwa cele 11:12 Mieszkańcy Kijowa śpiewają w metrze ukraiński hymn i patriotyczne piosenki. Wszystkie stacje wciąż działają jako schrony. Władze miasta apelują, aby nie wychodzić na zewnątrz.

11:07 Prezydent Ukrainy pilnie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. "Rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej obrony powietrznej, potrzebie twardej reakcji europejskiej i międzynarodowej, a także zwiększonej presji na Federację Rosyjską. Francja stoi po stronie Ukrainy" - napisał Zełenski. 11:04 Ostrzał ukraińskich miast trwa. Szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul przekazał, że Rosjanie wystrzelili z Morza Czarnego pociski Kalibr. 10:56 Wołodymyr Zełenski poinformował, że w porozumieniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem zorganizowane zostanie pilne posiedzenia państw G7. "Zaplanowano moje wystąpienie, w którym opowiem o atakach terrorystycznych Federacji Rosyjskiej" - przekazał prezydent Ukrainy. Dodał również, że omówił z Scholzem "kwestię rosnącej presji na Federację Rosyjską i pomoc w odbudowie uszkodzonej infrastruktury".



twitter.com 10:50 - Planowana jest rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy, odbędzie się ciągu kliku godzin. Zachód ma obowiązek pomagać Ukrainie, która broni nas wszystkich - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. 10:47 Wybuchy w czterech dzielnicach Kijowa. Administracja wojskowa poinformowała, że w rejonie szewczenkowskim zarejestrowano 3 trafienia, uszkodzona została jezdnia, zapaliło się 6 samochodów. Według wstępnych informacji zginęło tam 5 osób, a 24 zostały ranne.



W rejonie swiatoszyńskim pocisk uderzył w parterowy budynek. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. W rejonie hołosijewskim Rosjanie uderzyli w obiekty infrastruktury krytycznej. Ranna została co najmniej jedna osoba. Również w rejonie desnianskim pocisk trafił w obiekt infrastruktury krytycznej. 10:37 W sieci pojawiają się kolejne nagrania ze Lwowa. 10:32 Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego, poinformował, że co najmniej 10 dronów kamikaze wleciało do Ukrainy z terytorium Białorusi. Granicę miały przekroczyć w obwodzie wołyńskim. Kamikaze to wykorzystywane przez Rosjan drony irańskiej produkcji. 10:24 W Odessie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 3 rosyjskie pociski i 5 dronów kamikaze. 10:20 "Rankiem 10 października armia rosyjska wystrzeliła w stronę Ukrainy już 75 pocisków, z których ukraińska obrona przeciwlotnicza skutecznie zestrzeliła 41" - przekazał Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny.



W zmasowanych atakach Rosjanie ostrzelali m.in. Zaporoże, Dniepr, Kijów, Chmielnicki, Lwów i Tarnopol, a także obwody - żytomierski, charkowski, sumski i kirowohradzki. Ukraińskie władze ostrzegają, że ataki trwają nadal. 10:12 Ataki na Lwów. Szef lwowskiej administracji obwodowej poinformował, że Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta 15 rakiet. Część z nich została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą. W obwodzie cały czas trwa alarm powietrzny. 10:04 "Najlepszą odpowiedzią na rosyjski terror rakietowy jest dostarczenie Ukrainie systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych - chrońcie niebo nad Ukrainą! To ochroni nasze miasta i naszych ludzi. To ochroni przyszłość Europy. Zło musi zostać ukarane" - napisał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. 9:58 Ataki na Kijów. Ukraińska policja informuje, że w miejscach, gdzie nad ranem spadły rosyjskie pociski, pracują wyspecjalizowane służby - w tym zespoły śledcze, które dokumentują skutki ostrzału. Funkcjonariusze potwierdzają, że w atakach zginęło co najmniej 5 osób, a 12 zostało rannych. 9:53 "W obwodzie sumskim występują przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody. W Konotopie dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury. Są ranni" - przekazał szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki. 9:42 Pojawiają się doniesienia o problemach z zasięgiem w wielu ukraińskich miastach. Niezależny kanał informacyjny Nexta podaje, że problemy z dostępem do internetu odnotowano w obwodach chmielnickim, lwowskim i połtawskim, a także w Charkowie i Żytomierzu.

twitter.com 9:35 Wybuchy we Lwowie. Mer miasta Andrij Sadowy poinformował, że do wybuchu doszło w "obiekcie infrastruktury krytycznej". "Z powodu braku prądu, praca miejskich elektrociepłowni została czasowo zawieszona. Dlatego w tej chwili ciepła woda nie jest dostarczana" - przekazał.



"W kilku przepompowniach uruchomiono rezerwowe agregaty prądotwórcze, aby przywrócić dopływ wody do miasta" - napisał Sadowy. "Część miasta bez prądu. Jedna trzecia sygnalizacji świetlnej nie działa" - dodał. Po raz kolejny zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach. 9:30 Rzeczniczka kijowskiego pogotowia ratunkowego poinformowała w rozmowie z serwisem Suspilne o co najmniej 5 zabitych w dzielnicy szewczenkowskiej i ponad 20 rannych w różnych dzielnicach Kijowa. 9:26 W sieci pojawiają się kolejne nagrania z Kijowa. Jeden z rosyjskich pocisków spadł na plac zabaw w centrum miasta.

twitter.com 9:20 "Obwód sumski. Wybuch. Konotop" - poinformował szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki. 9:18 Rosjanie uderzyli w kładkę dla pieszych nad Dnieprem w samym centrum Kijowa. To jedno z najpopularniejszych miejsc wśród mieszkańców i turystów.

twitter.com 9:08 "Trzecia fala pocisków - 47 sztuk. Siedzimy w schronach" - napisał Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego. 9:05 Ukrinform podaje, że system obrony przeciwlotniczej uruchomiono także w Winnicy w środkowej Ukrainie. 9:00 Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował na Telegramie nagranie z Kijowa. "229 dzień wojny na pełną skalę. W 229 dniu próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi. Zniszczyć naszych ludzi, którzy śpią w domu w Zaporożu. Zabijają ludzi, którzy jadą do pracy w Dnieprze i Kijowie. Alarm lotniczy nie ustępuje w całej Ukrainie. Uderzają pociski. Niestety są zabici i ranni. Proszę nie opuszczać schronów. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich. Trzymajmy się i bądźmy silni" - napisał.

8:53 Rzeczniczka kijowskiego pogotowia ratunkowego informuje o rannych i zabitych w atakach. Dokładna liczba ofiar wciąż nie jest znana. Władze miasta apelują do mieszkańców, aby nie wychodzili ze schronów. 8:45 Wszystkie stacje metra w Kijowie funkcjonują jako schrony.

twitter.com 8:42 We Lwowie zarządzono dzisiaj naukę zdalną. Jak poinformował mer miasta Andrij Sadowy, lekcje mają rozpocząć się godzinę po zakończeniu alarmu. Tymczasowo wstrzymany został również transport publiczny. 8:37 "The Kyiv Independent" podaje, że na stolicę Ukrainy spadło co najmniej pięć pocisków. Doniesienia o atakach pojawiają się również ze Lwowa, Tarnopola, Żytomierza, Dniepru, Obuchowa i Chmielnickiego.

twitter.com 8:31 "Nasza odwaga nigdy nie zostanie zniszczona przez pociski terrorystów, nawet jeśli trafią w serce naszej stolicy. Nie zachwieją też determinacją naszych sojuszników. Jedyną rzeczą, którą niszczą w sposób nieodwracalny, jest przyszłość Rosji – przyszłość pogardzanego na całym świecie państwa terrorystycznego" - napisał po porannych atakach ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. 8:26 Mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach. Potwierdził też, że w mieście doszło do eksplozji.

twitter.com 8:24 Eksplozje słychać było również we Lwowie - informuje serwis Suspilne. Pojawiają się także doniesienia o kolejnych wybuchach w Kijowie. 8:20 Eksplozje w Kijowie słychać było podczas porannej transmisji na antenie BBC. twitter.com 8:19 W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy - podaje "Ukraińska Prawda". 8:13 "Rosja kontynuuje swój terror pociskami samosterującymi. Ponownie zniszczone domy w Zaporożu. Poranne ataki na centrum Kijowa, ludzie, którzy spłonęli w swoich samochodach w drodze do pracy. Seria wybuchów w Dnieprze. Rosja jest państwem terrorystycznym, należy to oficjalnie uznać" – napisał wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow. 8:11 Ukraińskie media informują, że w Kijowie doszło do czterech eksplozji. Wybuchy słyszane były również w Dnieprze i Zaporożu. 7:45 Rosyjskie rakiety uderzyły w centrum Kijowa – poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko 7:30 W poniedziałek rano Rosja ponownie zaatakowała Kijów. Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego w mieście rozległo się kilka eksplozji - informuje agencja Unian