NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Świat potępia Putina. Symboliczne słowa Zełenskiego

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 11 października

6:38 Rosyjski zmasowany atak na ukraińskie miasta, do którego doszło w poniedziałek 10 października, został potępiony przez społeczność międzynarodową. Jednym z polityków, który w jednoznaczny sposób odniósł się do rosyjskiej furii, był Joe Biden.



Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Stanowcza deklaracja Joe Bidena 6:31 Ukrainy nie da się zastraszyć, tylko jeszcze bardziej zjednoczyć – powiedział w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. W ten sposób prezydent Ukrainy odniósł się do zmasowanego ataku rakietowego Rosji. 6:23 Gen. Wałerij Załużny, który pełni funkcję naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, opublikował w mediach społecznościowych mapę, za pomocą której podsumował rosyjskie ataki rakietowe, do których doszło w poniedziałek. Na mapie zostały zaznaczone miejsca eksplozji.



facebook.com 6:15 Wojna w Ukrainie. Rosyjskie wojsko zaatakowało Zaporoże



Rosjanie zaatakowali Zaporoże – przekazał na Telegramie Ołeksandr Staruch. „Wróg obrał za cel obiekty infrastruktury" – napisał. Szef władz obwodu zaporoskiego wskazał również, że obecnie trwa ustalanie liczby ofiar i skali zniszczeń. 6:07 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.

