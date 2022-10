„Rozpaczliwa sytuacja Rosjan”. Wyciekło przemówienie szefa brytyjskiej agencji wywiadowczej

Do fragmentów przemówienia, które w londyńskim Royal United Services Institute wygłosi szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ, dotarli dziennikarze BBC. – Rosjanom kończą się zapasy i amunicja do prowadzenia wojny w Ukrainie – twierdzi Jeremy Fleming. Dalej w przemówieniu zauważa, że są tego świadome nie tylko zachodnie wywiady, ale również rosyjscy dowódcy na froncie. Twierdzi też, że mobilizacja więźniów i niedoświadczonych mężczyzn świadczy o „rozpaczliwej sytuacji” Rosji.

Poza tym, zdaniem szefa GCHQ, Władimir Putin jest „izolowany i popełnia błędy”, a Rosjanie już widzą, jak źle ocenił sytuację. – Uciekają z poboru, zdając sobie sprawę, że nie mogą już podróżować. Wiedzą, że ich dostęp do nowoczesnych technologii i wpływów zewnętrznych będzie drastycznie ograniczony – uważa Flemming. I dodaje, że ostatnie zmasowane ataki wcale nie świadczą o tym, że Rosjanie mają amunicji pod dostatkiem.

Brytyjczycy ostrzegają przed Chinami. „Manipulowanie technologią”

Jeremy Fleming porusza w swoim przemówieniu również kwestię Chin. Ocenia, że Komunistyczna Partia Chin dąży do „manipulowania technologią, która stanowi podstawę życia ludzi”, aby umocnić swoje wpływy w kraju i za granicą oraz zapewnić możliwości inwigilacji. Ostrzega także przed działaniami Chińczyków, którzy jego zdaniem starają się uzależnić od siebie inne kraje poprzez eksport technologii z „ukrytymi kosztami”.

Jak podaje BBC, chodzi o różnego rodzaju technologie szpiegowskie czy chińskie waluty cyfrowe, które mogłyby zostać wykorzystane do monitorowania transakcji i próby ominięcia sankcji nałożonych na Rosję. - Chińska kontrola tych obszarów nie jest nieunikniona — ocenia Fleming. Dodaje również, że „nasza przyszła strategiczna przewaga technologiczna spoczywa na tym, co my jako społeczność zrobimy dalej”.

Czytaj też:

Wstrząsająca historia Ukrainki, którą więzili Rosjanie. „Rozebrali mnie siłą, położyli na stole”Czytaj też:

Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Stanowcza deklaracja Joe Bidena