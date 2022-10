NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. 30 proc. infrastruktury energetycznej zniszczone, Rosjanie kontynuują ostrzał

8:13 Ukraińska Prokuratura Generalna poinformowała, że w wyniku rosyjskiej agresji do 12 października zginęło 422 dzieci, a 808 zostało rannych. 8:07 FSB zatrzymało pięciu obywateli Rosji oraz trzech obywateli Ukrainy i Armenii w ramach śledztwa w sprawie „ataku terrorystycznego” na Moście Krymskim. FSB oświadczyła, że za eksplozją stoi ukraiński wywiad wojskowy – poinformowała rosyjska agencja Interfax. 8:02 W Zaporożu pracownicy Państwowego Pogotowia Ratunkowego uratowali rodzinę spod gruzów domu zniszczonego w wyniku ataku rakietowego



twitter.com 7:58 – Nie sądzę, że Władimir Putin to zrobi (użyje broni jądrowej – red.). Ale myślę, że to nieodpowiedzialne, by mówić, jako światowy przywódca z jednego z największych mocarstw nuklearnych na świecie, że może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie – stwierdził w rozmowie z CNN prezydent USA Joe Biden. 7:54 – Nie postrzegamy tego jako konstruktywnej oferty zaangażowania się w dialog i dyplomację, które są absolutnie niezbędne do zakończenia tej brutalnej agresji – w ten sposób rzecznik Departamentu Stanu Ned Price odniósł się do słów szefa rosyjskiego MSZ, który stwierdził, że mogłoby dojść do spotkania Władimira Putina i Joe Bidena, jeśli USA wyszłyby z taką propozycją. 7:50 Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że na Ukrainę dotarły z USA kolejne cztery mobilne systemy artylerii rakietowej HIMARS.



twitter.com 7:45 W centrum Kijowa zburzono pomnik rosyjskiego pisarza Aleksandra Puszkina – donosi Nexta, powołując się na lokalne media.



twitter.com 7:42 Alarm przeciwlotniczy w regionie zaporoskim. Władze wezwały mieszkańców, by udali się do schronów.



twitter.com 7:39 „Federacja Rosyjska prawdopodobnie zabiera amunicję i inne materiały z białoruskich baz magazynowych - jest to działanie które nie pozwala na przeprowadzenie z Białorusi rosyjskiego lub białoruskiego ataku lądowego na Ukrainę” – wskazuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną.



twitter.com 7:36 Rosjanie bombardują Nikopol



W nocy rosyjska armia wystrzeliła ponad 100 pocisków. Ciężko ranna została 6-letnia dziewczynka. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt domów, dwa przedszkola, szkoła, sklepy –poinformował szef obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko.



facebook.com 7:24 Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko poinformował, cytowany przez CNN, że od poniedziałku w wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczone zostało około 30 proc. infrastruktury energetycznej Ukrainy. 7:20 W nocy z wtorku na środę Rosjanie wystrzelili na miasto Zaporoże i jego przedmieścia około siedmiu pocisków S-300. 7:11 W codziennym, wieczornym wystąpieniu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we wtorek Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 28 rakiet, z czego 20 udało się przechwycić. Rosjanie wysłali też 15 dronów bojowych – prawie wszystkie zostały zestrzelone.



twitter.com 7:07 Według ukraińskiej agencji Ukrinform dwadzieścia czołgów T-72 zostało wysłanych z Białorusi do obwodu biełgorodzkiego w Rosji, leżącego przy granicy z Ukrainą.



