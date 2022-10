Rośnie izolacja Moskwy. ONZ potępiła „próbę nielegalnej aneksji”

Wezwanie wszystkich krajów do nieuznawania tego ruchu wzmacnia dyplomatyczną izolację Moskwy – pisze Reuters. W środę 143 kraje głosowały za rezolucją, która potwierdziła również suwerenność, niezależność, jedność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Wojna w Ukrainie. ONZ potępią „próbę nielegalnej aneksji” ukraińskich terytoriów

– To niesamowite – ocenił Serhij Kysylyca, stały przedstawiciel Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, po głosowaniu. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała dziennikarzom, że wynik pokazał, że Rosja nie może zastraszyć świata.

Jednak cztery kraje poparły Rosję i przyłączyły się w głosowaniu przeciwko rezolucji. Była to Syria, Nikaragua, Korea Północna i Białoruś. 35 krajów wstrzymało się od głosu, w tym strategiczny partner Rosji – Chiny, podczas gdy reszta nie głosowała.

Zgromadzenie ONZ. Cztery kraje poparły Rosję, 35 wstrzymało się od głosowania

– Dziś to Rosja napada na Ukrainę. Ale jutro może to być inny naród, którego terytorium zostanie naruszone. To możesz być ty, ty możesz być następny – oświadczyła Thomas-Greenfield.

Przypomnijmy, że we wrześniu Moskwa ogłosiła aneksję czterech częściowo okupowanych regionów Ukrainy – Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża – po przeprowadzeniu pseudoreferendów. Środowe głosowanie nastąpiło po zawetowaniu przez Rosję w zeszłym miesiącu podobnej rezolucji w 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa.

Ambasador Rosji w ONZ: Głosowanie niweczy próby rozwiązania kryzysu

Ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia powiedział przed głosowaniem Zgromadzenia Ogólnego, że rezolucja jest „upolityczniona i otwarcie prowokacyjna”, dodając, że „może zniweczyć wszelkie wysiłki na rzecz dyplomatycznego rozwiązania kryzysu”.

Reuters zwraca uwagę, że posunięcia w ONZ odzwierciedlają to, co wydarzyło się w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję. Zgromadzenie Ogólne przyjęło następnie uchwałę o unieważnieniu referendum 100 głosami za, 11 przeciw i 58 formalnych wstrzymujących się. Chiny wstrzymały się w środę, ponieważ nie wierzą, że rezolucja będzie pomocna.

Czytaj też:

Kolejny ruch Putina. Na front ma trafić Korpus Strażników Rewolucji IslamskiejCzytaj też:

Putin się przeliczył. Niemcy uważają Rosję za niegodnego zaufania dostawcę gazu