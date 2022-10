Brytyjski minister obrony nie ma wątpliwości. „Putin wie, że nie jest już niepokonany”

Pomimo zmasowanego ataku Rosjan na ukraińskie miasta, z frontu docierają informacje o kolejnych postępach Ukraińców. W środę siły ukraińskie odbiły pięć miejscowości w okolicach Chersonia, co przybliża ich do walki o to ważne strategicznie i symbolicznie miasto. Z kolei na swojej granicy z Białorusią Ukraińcy prowadzą obecnie „działania obronne”, mające przygotować ich do ewentualnego natarcia z tej strony.

Wallace krytykuje Putina. „Błędne założenia”

Brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział w rozmowie z „Evening Standard”, że ukraińska kontrofensywa posuwa się „powoli, ale pewnie”. – Jesteśmy prawie pewni, że Ukraina nadal ma impet, a Rosja stoi w obliczu katastrofalnej utraty morale, słabego sprzętu, znacznego niedoboru zapasów amunicji i napięć politycznych – zaznaczył. Dodał też, że Ukraińcy są lepiej przygotowani na nadchodzącą zimę.

– Założenia strategiczne Putina wydają się być błędne w każdym miejscu – oceniał. – Wystrzeliwanie pocisków w przypadkowe cywilne miejsca, kiedy powinno się je wystrzeliwać do celów wojskowych, nie jest ani strategicznym, ani sprytnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów – stwierdził.

Brytyjski minister obrony: Rosja nie jest już supermocarstwem

Wallace zaznaczał też, że tysiącom ukraińskich żołnierzy zaoferowano pięciotygodniowe szkolenie w Wielkiej Brytanii. Jak przekonywał, dzisiaj „podstawowy żołnierz ukraiński jest lepszy niż podstawowy żołnierz rosyjski”. Przyznał jednak, że trudno przewidzieć, jak zakończy się konflikt. – Supermocarstwa przegrywały już wojny – Związek Radziecki w Afganistanie, Stany Zjednoczone w Wietnamie – przypominał. – Nie jest niczym niezwykłym, że wielkie mocarstwa muszą pogodzić się z porażką w sąsiednim kraju lub innym kraju, w którym były zaangażowane – stwierdził.

Zapytany, czy sądzi, że supermocarstwo znów przegra, odparł, że Rosja „nie jest już supermocarstwem”, co Putin „właśnie odkrył”. – To jest klucz – stwierdził. Jak dodał, ludzie „nie doceniali Ukrainy i przeceniali Rosję”. – Ale ma (Putin – przyp. red.) w tylnej kieszeni miliony ludzi, których może wepchnąć do maszynki do mięsa bez żadnych zasad, bez szacunku dla ludzkiego życia, niewinnych ludzi i cywilów. Jeśli to się powiedzie, rozejdzie się wiadomość na całym świecie, że tak wygrywa się wojny. Nie możemy tego zaakceptować jako społeczność międzynarodowa – podkreślił.

