Wojna w Ukrainie. Rosjanie znów ostrzelali ukraińskie miasta. „Wróg uderza”

07:47 Brytyjskie Ministerstwo obrony opublikowało najnowszy raport wywiadu. Wynika z niego, że elementy rosyjscy żołnierze z 2. Korpusu Armijnego zajęły miejscowości Iwangrad i Opytne na południe od Bachmutu. W walki w rejonie Bachmutu mają być też zaangażowani najemnicy z Grupy Wagnera.



Brytyjczycy oceniają, że zajęcie Bachmutu ma być dla Rosjan wstępem do natarcia na Kramatorsk i Słowiańsk.



„Rosja kontynuuje działania ofensywne w centralnym Donbasie i bardzo powoli robi postępy” – czytamy w komunikacie. „Jednak jej działania zakłóca presja ukraińska na północną i południową flankę rosyjskich wojsk oraz braki w ludziach i amunicji” – dodają Brytyjczycy. 07:35 Szef MSZ Białorusi Uładzimir Makiej powiedział, że kraj wprowadza reżim „operacji antyterrorystycznej” z powodu rzekomego zagrożenia prowokacjami ze strony sąsiednich państw.



Reżim operacji antyterrorystycznej oznacza, że służby dostaną bardzo szerokie uprawnienia, w tym zatrzymań w celu weryfikacji tożsamości, zakazu przemieszczania się, podsłuchów i kontroli łączności oraz wejść funkcjonariuszy służb do dowolnych pomieszczeń. 07:23 Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że kilkukrotnie zabiegał o rozmowy z Władimirem Putinem przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Przyznał, że rosyjskie deklaracje o gotowości do negocjacji zmieniły się już po inwazji.



Prezydent Ukrainy o negocjacjach z Władimirem Putinem. Wspomniał o zmianie nastawienia 07:13 Rosjanie kolejny raz zaatakowali ukraińskie miasta



Celem ataków rakietowych jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna.



W czwartek późnym wieczorem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiadomił o kolejnym ostrzale miasta. „Wróg uderza w regionalne centrum” –zaalarmował. W jego wyniku w niektórych dzielnicach były problemy z dostawami prądu.



Również centrum Zaporoża zostało w nocy zatakowane trzema pociskami S-300 - poinformował szef administracji wojskowej Zaporoża Ołeksandr Staruch. W wyniku ataku zniszczone zostały „obiekty infrastruktury”.



Także szef władz obwodu dniepropietrowskiego Walentin Rezniczenko poinformował, że Rosjanie przez całą noc ostrzeliwali miejscowości tego regionu. Jedna osoba została ranna.



Z użyciem wyrzutni rakiet Grad i ciężkiej artylerii został ostrzelany Nikopol.



Ukraińska armia miała w nocy zestrzelić cztery drony-kamikadze nad rejonami nikopolskim i dnieprzańskm.



To mapa alarmów przeciwlotniczych, które ogłoszono w nocy twitter.com 07:05 14 października to 233. dzień od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia w naszej relacji najnowszych informacji dotyczących wojny w Ukrainie.

Kolejny rosyjski atak na obwód lwowski. Stanowcze słowa StoltenbergaCzytaj też:

Białoruś nie da się wciągnąć w wojnę? „Łukaszenka będzie zwlekał do końca”