Ukraina obchodzi Dzień Obrońców i Obrończyń. Poruszające słowa Zełenskiego

Dzień 14 października, zgodnie z decyzją ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki z 2014 roku, jest świętem państwowym w Ukrainie – Dniem Obrońcy Ojczyzny, aktualnie nazywanym Dniem Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Poroszenko zerwał z radziecką tradycją

W 2014 roku po aneksji przez Rosję Krymu i rozpoczęciu działań wojennych w obwodach donieckim i ługańskim, ówczesny prezydent Ukrainy odwołał obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny 23 lutego, który w ZSRR był Dniem Armii i Marynarki Wojennej Związku Radzieckiego.

Natychmiast wyraźną stała się potrzeba ustanowienia święta narodowego dla żołnierzy i żołnierek, którzy walczą za kraj. „Dzień Obrońcy Ukrainy” wyznaczono na 14 października. 14 lipca 2021 roku Rada Najwyższa zmieniła nazwę święta na „Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy”.

Ukraińcy w Polsce przygotowują demonstracje

Natalia Panczenko, organizatorka „Euromaidanu Warszawa”, na swoim Instagramie zaapelowała do Ukraińców o przyjście na akcję ku czci Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy w Warszawie. – By uczcić pamięć tych, którzy już poświęcili dla niej swoje życie, którzy zadbali o to, byśmy dziś nadal mieli Ukrainę – apeluje w nagraniu organizatorka.

Podobne akcje odbędą się w także innych miastach Polski, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Kielcach czy Gdańsku.

Światowa kampania „#DefendingUkraine”

Od 14 do 16 października Ukraińcy organizują demonstracje na całym świecie, m. in. w Kanadzie, Danii, Francji, Stanach Zjednoczonych w ramach światowej kampanii #DefendingUkraine, poświęconej Dniu Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Uczestnicy akcji planują stanąć w „Kręgu obrony” wokół pomników, budynków lub rozpoznawalnych innych rozpoznawalnych miejsc w swoich miastach, chroniąc to, co jest w środku (symbol wolności, demokracji, swobody). To w przenośni pokaże, jak w tym czasie dzielni mężczyźni i kobiety z Ukrainy bronią na frontach wartości całego cywilizowanego świata.

Zełenski przemówił do obrońców Ukrainy

Z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy do narodu zwrócił się prezydent Wołodymyr Zełenski. W nagraniu znajduje się w miejscu, które wskazuje na początki ukraińskiej historii. Są to stoki Witacza uznawane za jedną z najstarszych osad Księstwa Polańskiego i Rusi Kijowskiej.

– To jest dzień tych, którzy walczą. To jest dzień tego, o co walczymy. To jest dzień tego, jakie zwycięstwo odniesiemy – obwieścił prezydent Ukrainy.

Następnie Zełenski wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy w przeszłości walczyli o Ukrainę i tym, którzy teraz o nią walczą. - Do wszystkich, którzy wtedy zwyciężyli. I wszystkich, którzy z pewnością teraz wygrają – mówił prezydent. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że przyszła victoria będzie ukoronowaniem wysiłków pokoleń Ukraińców. – Ludzi, którzy zawsze najbardziej pragnęli jednego - wolności. Dla siebie samych. I dla swoich dzieci – mówił.

