Starcie przedstawiciela NATO i ambasadora Chin. Poszło o wojnę w Ukrainie

Do konfrontacji doszło podczas międzynarodowej konferencji na temat Arktyki. Admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO mówił o roli sojuszu. Stwierdził w pewnym momencie, że Chiny „nie podzielają naszych wartości i podważają porządek międzynarodowy oparty na zasadach”. Te słowa na tyle oburzyły ambasadora Chin w Islandii He Rulonga, że postanowił zabrać głos z sali. – Admirale, z należytym szacunkiem, pańskie przemówienie i uwagi, które pan czyni, są pełne arogancji – powiedział do Bauera dyplomata.

Ostra wymiana zdań o agresji Rosji na Ukrainę

Wojskowy nie dał się jednak zbić z tropu. – Mam do pana pytanie, ponieważ podkreśla pan zasadę suwerenności i znaczenie granic uznanych przez społeczność międzynarodową – rozpoczął Bauer, wywołując aplauz. – Zgadza się, prawda? Tak. Więc jak to możliwe, że Chiny nadal nie potępiły ataku Rosji na Ukrainę? – dopytywał adwersarza przedstawiciel NATO.

W odpowiedzi ambasador zaczął tłumaczyć, że pogląd Chin na „kryzys ukraiński” obejmuje perspektywę historyczną, a świat powinien „zrozumieć podstawową przyczynę”. Jego słowa o Chinach w roli „rozjemcy na świecie” wywołały z kolei śmiech na sali.

Wojna w Ukrainie. Chiny nie potępiają Rosji

Chiny od początku agresji Rosji na Ukrainę lawirują, by nie potępić jednoznacznie Władimira Putina. Pekin odrzucił wezwania Waszyngtonu, by zdecydowanie opowiedzieć się przeciwko wojnie. Po atakach na ukraińskie miasta na pczątku tygodnia Chiny wyraziły „zaniepokojenie”.

W reakcji na ogłoszenie przez Władimira Putina mobilizacji w Rosji pod koniec września chińskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wezwało wszystkie strony konfliktu do dialogu. – Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy jest spójne i jasne – powiedział rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin na konferencji prasowej.

– Uzasadnione obawy każdego kraju o bezpieczeństwo powinny być cenione, a wszelkie wysiłki prowadzące do pokojowego rozwiązania kryzysu powinny być wspierane. Chiny wzywają do dialogu i konsultacji w celu rozwiązania rozbieżności – zaznaczył Wenbin.

