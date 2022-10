Podolak oskarża Iran o mordowanie Ukraińców. Reakcja von der Leyen

Poniedziałkowy ranek w Kijowie upłynął pod znakiem tragicznego w skutkach ostrzału dronów kamikadze. Choć Iran zaprzecza, że dostarcza rosyjskiej armii drony Shahed-136, przeczą temu fakty. Miasta za naszą wschodnią granicą są regularnie atakowane z ich użyciem. W wyniku ataku dronów w poniedziałek w stolicy Ukrainy zginęły cztery osoby. Spod gruzów budynku mieszkalnego udało się uratować 19 osób.

Podolak: Iran daje rosyjskim potworom broń

Do wsparcia militarnego Rosji przez Iran odniósł się na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nawiązał przy tym do protestów po śmierci Mahsy Amini. „Iran jest odpowiedzialny za morderstwa Ukraińców. Kraj, który uciska własny naród, daje teraz rosyjskim potworom broń do masowych mordów w sercu Europy. To właśnie oznaczają niedokończone sprawy i ustępstwa na rzecz totalitaryzmu. Sprawa, w której sankcje nie wystarczą”... – napisał Podolak.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska nałoży sankcje na osoby i podmioty, które miały udział w śmierci Mahsy Amini i przemocy zadawanej narodowi irańskiemu. „Co więcej, poparcie Iranu dla wojny Rosji z Ukrainą spotka się z jasną odpowiedzią Unii Europejskiej” – dodała.

twitter

Zdaniem dwóch dyplomatów, na których powołuje się Reuters, Unia może posunąć się do nałożenia nowych sankcji na Iran, ale w poniedziałek nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie.

„Bardzo uważnie śledzimy użycie dronów. Zbieramy dowody i będziemy gotowi zareagować za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy” – powiedział szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów.

W tym samym czasie ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej objęli 11 Irańczyków i cztery instytucje, w tym szefa irańskiej policji moralnej, zakazem podróżowania oraz zamrożeniem aktywów za ich rolę w tłumieniu protestów po śmierci Mahsy Amini.

Czytaj też:

Małżeństwo wśród ofiar rosyjskiego ostrzału w Kijowie. Kobieta była w ciążyCzytaj też:

Izrael mówi o pomocy Ukrainie, bo Iran włącza się do wojny po stronie Rosji