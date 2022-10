Zacharowa grozi starciem militarnym. „Państwa NATO zbliżają się do niebezpiecznej linii”

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ w mocnych słowach odniosła się do dostaw broni, która dociera do Ukrainy za sprawą państw NATO. – Zbliżają się do niebezpiecznej linii – ostrzegała Maria Zacharowa.