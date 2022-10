Portugalia chce przekazać Ukrainie śmigłowce. Nerwowa reakcja Zacharowej

W ubiegłym tygodniu media informowały, że Portugalia przekaże Ukrainie sześć śmigłowców Kamov Ka-32 A produkcji sowieckiej. Informację przekazała minister obrony Portugalii Helena Carreiras.

Doprecyzowała, że ze względu na sankcje nałożone na Rosję Portugalia nie jest w stanie naprawić maszyn, a o ich przekazanie zabiegał Kijów. Według niej data, kiedy Ukraina otrzyma śmigłowce, nie została jeszcze ustalona. Wynika to prawdopodobnie ze złego stanu technicznego maszyn. Według portugalskich mediów żaden ze śmigłowców nie jest obecnie zdatny do lotu.

Portugalia kupiła helikoptery w 2006 roku, aby służyły do walki z pożarami. Jednak mogą one również służyć w innych celach. Nadają się do transportu ładunków i osób, prac poszukiwawczo-ratowniczych czy ewakuacji medycznej i awaryjnej – zauważa czeski portal Novinky.

Zacharowa ostrzega Lizbonę. Mówi o przekreśleniu współpracy

Na reakcję rzeczniczki MSZ Rosji nie trzeba było długo czekać. Zacharowa wezwała Lizbonę, aby powstrzymała się od przekazania maszyn Ukrainie.

– Wzywamy naszych kolegów do ponownego przemyślenia i powstrzymania się od kroków, które dyskredytują Portugalię jako partnera do negocjacji i przekreślenia wzajemnie korzystnej i wcześniej obustronnie szanowanej współpracy – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Dodała, że przekazanie helikopterów Ukrainie byłoby pogwałceniem nałożonego przy zakupie zobowiązania do nieprzekazywania nikomu śmigłowców bez zgody Rosji. – Rosja nie wyraziła zgody na taki transfer, tym bardziej, że Lizbona przekazuje Ukrainie śmigłowce nie w celu gaszenia pożarów – ostrzegała Zacharowa.

