Wzmożona aktywność Szojgu. „Niekontrolowana eskalacja”

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu i amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin odbyli w piątek rozmowę telefoniczną. Reuters zwraca uwagę, że Moskwa nie podała szczegółów tych rozmów. Z ustaleń wynika, że Szojgu miał mówić o „pogarszającej się sytuacji w Ukrainie”.

Wojna w Ukrainie. Szojgu rozmawiał z przedstawicielami państw NATO

- Omówili sytuację na Ukrainie, która szybko się pogarsza – w ten sposób rosyjskie ministerstwo obrony odniosło się do tematów rozmów z ministrem obrony Francji Sebastienem Lecornu. „Sytuacja zmierza w kierunku dalszej niekontrolowanej eskalacji” – oświadczono.

Ze strony rosyjskiej nic nie wskazywało na to, że rozmowy przyniosły jakikolwiek pozytywny wynik. Pokazali jednak, że Rosja i członkowie sojuszu NATO pod przywództwem USA aktywnie utrzymują kanały komunikacji w czasie rosnącego międzynarodowego niepokoju o możliwą eskalację nuklearną – donosi Reuters.

Agencja dodaje, ze w czasie gdy Rosja chwieje się po kolejnych porażkach w Ukrainie, prezydent Władimir Putin mówi, że w razie potrzeby użyje broni jądrowej, aby bronić swojej „integralności terytorialnej”. Prezydent USA Joe Biden ocenia, że świat jest bliżej tych zdarzeń niż kiedykolwiek od czasu kryzysu kubańskiego z 1962 roku.

Szojgu mówi o „brudnej bombie”, szykowanej rzekomo przez Ukrainę

Francuski minister Lecornu potwierdził w niedzielę chęć Francji do pokojowego rozwiązania wojny w Ukrainie i dodał, że Paryż nie da się wciągnąć w jakąkolwiek formę eskalacji. Wielka Brytania oświadczyła, że Wallace „odrzucił” twierdzenia Shoigu, by kraje zachodnie ułatwiały rzekomy plan Kijowa dążący do eskalacji konfliktu.

Uwagę zwraca też określenie, którego użył Szojgu w rozmowie ze swoim francuskim odpowiednikiem. Powiedział, że Ukraina szykuje „brudną bombę” z materiałem radioaktywnym. Rosja nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia.

- Nie pozwólmy, by rosyjska władza zawładnęła pokojem. Pokój nie może być uświęceniem prawa najsilniejszych – oświadczył w niedzielę Emmanuel Macron we Włoszech na zorganizowanym przez rzymską Wspólnotę Sant'Egidio spotkaniu.

