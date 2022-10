NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Czy dojdzie do ataku z użyciem „brudnej bomby”?

Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu przekazał, że we wszystkich ukraińskich regionach, które w sobotę 22 października stały się celem „rosyjskiego ataku terrorystycznego”, przywrócono „techniczne możliwości dostaw energii elektrycznej”.

– Nie pozwólmy, by rosyjska władza zawładnęła pokojem. Pokój nie może być uświęceniem prawa najsilniejszych – oświadczył Emmanuel Macron we Włoszech na spotkaniu zorganizowanym przez rzymską Wspólnotę Sant'Egidio.

Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany w swoim domu na terenie Zaporoża. Jak informuje agencja Reutera, jednemu z najbogatszych Ukraińców zarzucono zdradę państwa.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu rozmawiał w niedzielę z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Zrobił to po raz drugi w ciągu trzech dni. Przeprowadził też serię rozmów z trzema innymi odpowiednikami z krajów NATO. Uwagę zwraca określenie, którego użył Szojgu w rozmowie ze swoim francuskim odpowiednikiem. Powiedział, że Ukraina szykuje „brudną bombę” z materiałem radioaktywnym. Rosja nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia.



Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje z 24 października – relacja na żywo