NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosja może sprowadzić nowy typ dronów

Nowe doniesienia brytyjskiego resortu obrony. Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji w Ukrainie potwierdzono co najmniej 23 straty rosyjskiego śmigłowca szturmowego Ka-52 Hokum.i prawie połowę wszystkich strat rosyjskich śmigłowców na Ukrainie.

Rosja nie ustaje w oskarżeniach wobec Ukrainy w sprawie tzw. brudnej bomby. „Będziemy traktować użycie brudnej bomby przez reżim kijowski jako akt terroryzmu nuklearnego” – napisał ambasador Rosji ONZ Wasilij Nebenzia w liście do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa i Rady Bezpieczeństwa. Dotarła do niego agencja Reutera.

Na życzenie Ukrainy dyrektor MAEA polecił wizytę inspektorów w dwóch „obiektów jądrowych” w Ukrainie. Mają tam przeprowadzić czynności weryfikacyjne w związku z rosyjskimi oskarżeniami. Ukraina odpowiada na oskarżenia o „brudną bombę”. Inspektorzy MAEA wracają do obiektów jądrowych

Prezydent Niemiec, który przybył dziś z wizytą do Kijowa, powiedział, że nie może się doczekać spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Moje przesłanie do narodu ukraińskiego brzmi: możecie liczyć na Niemcy!” – przekazał w oświadczeniu Frank-Walter Steinmeier. Informuje o tym Reuters.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa – podała we wtorek rano agencja AFP. Deutsche Welle zauważa, że to pierwsza wizyta prezydenta Niemiec w Ukrainie od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na ten kraj 24 lutego 2022 r. Wizyta prezydenta Niemiec miała się odbyć w ubiegły czwartek, ale odwołano ją z powodu ostrzałów Kijowa.