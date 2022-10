NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zmobilizowano ich w Moskwie. Po miesiącu wróciła tylko połowa

7:12 Wieczorne spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem najwyższych władz dotyczyło ewentualnego ryzyka wykorzystania przez Rosję broni jądrowej. Narada w BBN. „Omówiono ryzyko wykorzystania broni jądrowej” 7:06 „The Washinton Post,” powołując się na wywiad amerykański, ujawnił, że założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ostro skrytykował rosyjskie Ministerstwo Obrony (MON) w prywatnej rozmowie. O rosnącej pozycji Prigożyna więcej pisaliśmy tutaj. To on może być zagrożeniem dla Putina. Założyciel Grupy Wagnera buduje pozycję wśród nacjonalistów 6:56 Sekretarz Stanu USA Antony Blinken i szef NATO Jens Stoltenberg odrzucili „fałszywe zarzuty Rosji, że Ukraina przygotowuje się do użycia brudnej bomby na swoim terytorium”. twitter.com 6:52 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we wtorek Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy w Dnieprze. W rezultacie zginęły dwie osoby. Wśród nich była kobieta w ciąży. Trzy osoby ranne trafiły do ​​szpitala. –Nigdy nie wybaczymy. Zemsta będzie sprawiedliwa i nieunikniona– mówił Zełenski. 6:37 Rosyjskie niezależne medium Mediazona przedstawiło relację żołnierzy, których zmobilizowano w Moskwie i w obwodzie moskiewskim. Żołnierze trafili na front na początku października. Po odwrocie plutonu w obwodzie ługańskim wróciła tylko połowa. Jeden z żołnierzy, Władysław powiedział, że „ma nadzieję na ukaranie dowódców, którzy wysyłali na front nieprzeszkolonych i praktycznie nieuzbrojonych rekrutów”. Ich pierwszą relację zamieścił kanał Rus_Gamer Pro.

youtube.com 6:30 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji z 245. dnia wojny w Ukrainie.